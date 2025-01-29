https://ria.ru/20250129/hanko-1996151204.html

На берег финского полуострова выбросило много мертвой рыбы

На берег финского полуострова выбросило много мертвой рыбы - РИА Новости, 29.01.2025

На берег финского полуострова выбросило много мертвой рыбы

Большое количество мертвой рыбы выбросило на берег финского полуострова Ханко после того, как там появилось неизвестное белое вещество, связь между этими... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:44:00+03:00

2025-01-29T16:44:00+03:00

2025-01-29T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Большое количество мертвой рыбы выбросило на берег финского полуострова Ханко после того, как там появилось неизвестное белое вещество, связь между этими событиями все еще устанавливается, сообщает в среду телерадиовещатель Yle. Ранее Yle сообщил, что неизвестное белое вещество, похожее на затвердевшие испорченные сливки, выбросило на побережье Ханко. По словам спасателей, вещество "умеренно вредно", но не опасно для жизни. "Начиная со второй половины дня вторника, на берег выбросило исключительно большое количество мертвой рыбы", - говорится в материале. Как уточняет Yle, возможная связь между неизвестным веществом и гибелью рыб выясняется. Городские власти порекомендовали местным жителям не посещать этот район, а место для зимнего купания в центре Ханко закрыли.

https://ria.ru/20250122/rosrybolovstvo-1994968189.html

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