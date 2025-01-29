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Два жителя Хабаровска пытались продать за границу краснокнижных птиц - РИА Новости, 29.01.2025
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09:32 29.01.2025 (обновлено: 09:47 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/habarovsk-1996043022.html
Два жителя Хабаровска пытались продать за границу краснокнижных птиц
Два жителя Хабаровска пытались продать за границу краснокнижных птиц - РИА Новости, 29.01.2025
Два жителя Хабаровска пытались продать за границу краснокнижных птиц
Два хабаровчанина попытались продать за границу краснокнижных кречетов, но птицы погибли после "временного" усыпления, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:32:00+03:00
2025-01-29T09:47:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Два хабаровчанина попытались продать за границу краснокнижных кречетов, но птицы погибли после "временного" усыпления, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "В январе в квартире дома по улице Фрунзе в Хабаровске сотрудниками погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружены четыре особи птицы кречет, принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу, которые двумя мужчинами планировались к реализации за пределами РФ... Птицам был введен препарат для временного усыпления в целях их беспрепятственной транспортировки, спасти их жизнь не удалось", - сообщает следственное управление. Мужчины задержаны на месте. Следственным отделом по Центральному району Хабаровска было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных). Наказание по данной статье - от пяти до восьми лет со штрафом до 2 миллионов рублей. Отмечается, что одного хабаровчанина заключили под стражу, другого - под домашний арест. Кречет - самый крупный из соколов. Размах крыльев около 120-135 сантиметров при общей длине около 55-60 сантиметров. Самка достигает двух килограммов, масса самца - один килограмм. Обитает рядом с Арктическими и субарктическими зонами Европы, Азии и Северной Америки; обособленный подвид имеется на Алтае, Саянах, центральном Тянь-Шане. В России распространён незаконный отлов этой птицы. Стоимость одной особи может достигать 200 тысяч долларов США для конечного покупателя на рынках зарубежья.
https://ria.ru/20241216/chukotka-1989388419.html
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происшествия, россия, хабаровский край, хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Два жителя Хабаровска пытались продать за границу краснокнижных птиц

Два жителя Хабаровска пытались продать за границу двух кречетов, но они погибли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Два хабаровчанина попытались продать за границу краснокнижных кречетов, но птицы погибли после "временного" усыпления, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"В январе в квартире дома по улице Фрунзе в Хабаровске сотрудниками погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружены четыре особи птицы кречет, принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу, которые двумя мужчинами планировались к реализации за пределами РФ... Птицам был введен препарат для временного усыпления в целях их беспрепятственной транспортировки, спасти их жизнь не удалось", - сообщает следственное управление.
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Мужчины задержаны на месте.
Следственным отделом по Центральному району Хабаровска было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных). Наказание по данной статье - от пяти до восьми лет со штрафом до 2 миллионов рублей.
Отмечается, что одного хабаровчанина заключили под стражу, другого - под домашний арест.
Кречет - самый крупный из соколов. Размах крыльев около 120-135 сантиметров при общей длине около 55-60 сантиметров. Самка достигает двух килограммов, масса самца - один килограмм. Обитает рядом с Арктическими и субарктическими зонами Европы, Азии и Северной Америки; обособленный подвид имеется на Алтае, Саянах, центральном Тянь-Шане. В России распространён незаконный отлов этой птицы. Стоимость одной особи может достигать 200 тысяч долларов США для конечного покупателя на рынках зарубежья.
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