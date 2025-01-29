Два жителя Хабаровска пытались продать за границу краснокнижных птиц
Два жителя Хабаровска пытались продать за границу двух кречетов, но они погибли
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Два хабаровчанина попытались продать за границу краснокнижных кречетов, но птицы погибли после "временного" усыпления, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"В январе в квартире дома по улице Фрунзе в Хабаровске сотрудниками погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружены четыре особи птицы кречет, принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу, которые двумя мужчинами планировались к реализации за пределами РФ... Птицам был введен препарат для временного усыпления в целях их беспрепятственной транспортировки, спасти их жизнь не удалось", - сообщает следственное управление.
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Мужчины задержаны на месте.
Следственным отделом по Центральному району Хабаровска было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных). Наказание по данной статье - от пяти до восьми лет со штрафом до 2 миллионов рублей.
Отмечается, что одного хабаровчанина заключили под стражу, другого - под домашний арест.
Кречет - самый крупный из соколов. Размах крыльев около 120-135 сантиметров при общей длине около 55-60 сантиметров. Самка достигает двух килограммов, масса самца - один килограмм. Обитает рядом с Арктическими и субарктическими зонами Европы, Азии и Северной Америки; обособленный подвид имеется на Алтае, Саянах, центральном Тянь-Шане. В России распространён незаконный отлов этой птицы. Стоимость одной особи может достигать 200 тысяч долларов США для конечного покупателя на рынках зарубежья.
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