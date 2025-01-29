https://ria.ru/20250129/gruziya-1996214886.html

Кобахидзе назвал резолюцию ПАСЕ о проведении новых выборов абсурдной

Кобахидзе назвал резолюцию ПАСЕ о проведении новых выборов абсурдной - РИА Новости, 29.01.2025

Кобахидзе назвал резолюцию ПАСЕ о проведении новых выборов абсурдной

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал абсурдным резолюцию ПАСЕ о проведении новых парламентских выборов. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:11:00+03:00

2025-01-29T22:11:00+03:00

2025-01-29T22:19:00+03:00

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

тея цулукиани

парламентская ассамблея совета европы

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ТБИЛИСИ, 29 янв - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал абсурдным резолюцию ПАСЕ о проведении новых парламентских выборов.Ранее глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани заявила, что делегация Грузии прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после принятой резолюции о проведении новых парламентских выборов."Это является абсурдным решением. Нашу делегацию подтвердили, чем признали результаты выборов и там же заявили, что если до апреля не состоятся выборы, то упразднят нашу делегацию", - заявил премьер в эфире телекомпании "Имеди".

https://ria.ru/20250127/gruziya-1995721284.html

грузия

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, парламентская ассамблея совета европы