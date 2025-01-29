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В Ростове-на-Дону нашли учебные гранаты в поле - РИА Новости, 29.01.2025
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21:21 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/granaty-1996209196.html
В Ростове-на-Дону нашли учебные гранаты в поле
В Ростове-на-Дону нашли учебные гранаты в поле - РИА Новости, 29.01.2025
В Ростове-на-Дону нашли учебные гранаты в поле
Учебные гранаты обнаружили в поле на окраине Ростова-на-Дону, опасности они не представляют, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:21:00+03:00
2025-01-29T21:21:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв - РИА Новости. Учебные гранаты обнаружили в поле на окраине Ростова-на-Дону, опасности они не представляют, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Суворовском микрорайоне мужчина нашел гранаты для подствольного гранатомета, территорию оцепили. "В полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на участке местности в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. В результате выезда на место и проведения проверки опасных объектов не обнаружено", - сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. Источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что речь идет об учебных гранатах. "В поле нашли учебные образцы. Угрозы они не представляют", - сказал он.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Ростове-на-Дону нашли учебные гранаты в поле

В Ростове-на-Дону обнаружили учебные гранаты, угрозы они не представляют

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГраната в руках военнослужащего
Граната в руках военнослужащего - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Граната в руках военнослужащего. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв - РИА Новости. Учебные гранаты обнаружили в поле на окраине Ростова-на-Дону, опасности они не представляют, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Суворовском микрорайоне мужчина нашел гранаты для подствольного гранатомета, территорию оцепили.
"В полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на участке местности в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. В результате выезда на место и проведения проверки опасных объектов не обнаружено", - сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что речь идет об учебных гранатах. "В поле нашли учебные образцы. Угрозы они не представляют", - сказал он.
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