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В Госдуме предложили уравнять требования к питанию школьников и депутатов - РИА Новости, 30.01.2025
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19:36 29.01.2025 (обновлено: 11:06 30.01.2025)
https://ria.ru/20250129/gosduma-1996288416.html
В Госдуме предложили уравнять требования к питанию школьников и депутатов
В Госдуме предложили уравнять требования к питанию школьников и депутатов - РИА Новости, 30.01.2025
В Госдуме предложили уравнять требования к питанию школьников и депутатов
Замруководителя думской фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением установить одинаковые... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-29T19:36:00+03:00
2025-01-30T11:06:00+03:00
общество
сардана авксентьева
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Замруководителя думской фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением установить одинаковые требования к питанию школьников с требованиями к питанию депутатов и чиновников, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым в рамках рабочей группы установить одинаковые требования к питанию школьников и госслужащих, в том числе представителей исполнительной и законодательной власти. Указанная мера замотивирует региональных депутатов и чиновников обеспечивать учащихся достойным питанием", - сказано в документе. Отмечается, что в настоящее время существует значительная разница в качестве питания между школьными столовыми и столовыми депутатов региональных законодательных собраний и органами исполнительной власти. "В то время как депутаты и чиновники получают сбалансированное, разнообразное и качественное питание, в школьных столовых часто возникают жалобы на несвежие продукты, низкое качество блюд и недостаточное разнообразие. Основной причиной данной проблемы является наличие разных поставщиков для разных категорий учреждений. В школьные столовые зачастую выбирают поставщиков по принципу минимальной цены. При этом поставщики питания для столовых чиновников и депутатов чаще выбираются по принципу высокого качества", - говорится в обращении.
https://ria.ru/20241106/pitanie-1982174600.html
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общество, сардана авксентьева, дмитрий чернышенко
Общество, Сардана Авксентьева, Дмитрий Чернышенко
В Госдуме предложили уравнять требования к питанию школьников и депутатов

Авксентьева предложила уравнять требования к питанию школьников и депутатов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работница школьной столовой разносит тарелки с едой. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Замруководителя думской фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением установить одинаковые требования к питанию школьников с требованиями к питанию депутатов и чиновников, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Считаю необходимым в рамках рабочей группы установить одинаковые требования к питанию школьников и госслужащих, в том числе представителей исполнительной и законодательной власти. Указанная мера замотивирует региональных депутатов и чиновников обеспечивать учащихся достойным питанием", - сказано в документе.
Отмечается, что в настоящее время существует значительная разница в качестве питания между школьными столовыми и столовыми депутатов региональных законодательных собраний и органами исполнительной власти.
"В то время как депутаты и чиновники получают сбалансированное, разнообразное и качественное питание, в школьных столовых часто возникают жалобы на несвежие продукты, низкое качество блюд и недостаточное разнообразие. Основной причиной данной проблемы является наличие разных поставщиков для разных категорий учреждений. В школьные столовые зачастую выбирают поставщиков по принципу минимальной цены. При этом поставщики питания для столовых чиновников и депутатов чаще выбираются по принципу высокого качества", - говорится в обращении.
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