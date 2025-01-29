https://ria.ru/20250129/gosduma-1996020101.html

В Госдуму внесут проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов

В Госдуму внесут проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов - РИА Новости, 29.01.2025

В Госдуму внесут проект об отягчающих обстоятельствах для мигрантов

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается признать... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:13:00+03:00

2025-01-29T01:13:00+03:00

2025-01-29T01:27:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

год семьи

госдума рф

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается признать незаконное нахождение мигрантов в России отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект, которым предлагается признать незаконное нахождение мигрантов в России отягчающим обстоятельством при совершении административных правонарушений. "Законопроектом предлагается дополнить статью 4.3 КоАП РФ новым пунктом, согласно которому отягчающим административное правонарушение обстоятельством будет признаваться совершение правонарушения лицом, незаконно находящимся на территории РФ, что, безусловно, позволит при принятии решений о привлечении к административной ответственности устанавливать более высокую меру наказания", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что, по данным правоохранительных органов, на территории России в настоящее время находятся около 739 тысяч нелегальных мигрантов. Кроме того, на сегодняшний день к нелегальным мигрантам, которые привлекаются к ответственности за различные правонарушения, применяется та же мера наказания, что и к коренному населению России, а также к тем иностранцам, которые оформили соответствующие документы для того, чтобы законно жить и работать в нашей стране. Как пояснил РИА Новости Слуцкий, нелегальное нахождение на территории России необходимо рассматривать как отягчающее обстоятельство при совершении любого правонарушения, а не только уголовных преступлений. По его словам, если мигрант не оформил документы при въезде в РФ, "наплевав" на закон, то он уже потенциально опасен для общества. "Нелегальные мигранты совершают преступления во всех возможных областях: создают неконтролируемый рынок товаров и услуг, уклоняются от уплаты налогов, ведут незаконную торговлю, изготавливают поддельные документы, осуществляют перевозку и сбыт наркотических веществ и т.п. В конце концов, они нападают на наших граждан, невзирая на возраст и пол. Мы должны искоренить незаконную миграцию как явление. Любой нелегал – потенциальный преступник, так как по каким-то причинам отказался въехать в Россию законно. Такие персонажи не должны соседствовать с добропорядочными гражданами", – добавил парламентарий. По мнению авторов инициативы, принятие данной меры позволит предупредить совершение противоправных действий со стороны иностранцев и обеспечить безопасность наших граждан, а также сыграет значимую роль в борьбе с незаконной миграцией.

https://ria.ru/20241002/gosduma-1975847931.html

https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, леонид слуцкий (политик), год семьи, госдума рф