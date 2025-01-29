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ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые
ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые - РИА Новости, 29.01.2025
ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые
Украинские войска обстреляли здание военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) в Горловке, ранены два сотрудника МЧС, сообщило ГУМЧС по ДНР в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:29:00+03:00
2025-01-29T14:29:00+03:00
2025-01-29T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) в Горловке, ранены два сотрудника МЧС, сообщило ГУМЧС по ДНР в Telegram-канале."В ДНР пострадали два сотрудника МЧС России. В Горловке здание ВГСЧ подверглось обстрелу", - говорится в сообщении регионального ведомства. Отмечается, что два респираторщика получили минно-взрывные травмы, они госпитализированы, угрозы жизни нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые
В Горловке два сотрудника МЧС получили минно-взрывные травмы из-за обстрела ВСУ