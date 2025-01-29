https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html

ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые

ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые - РИА Новости, 29.01.2025

ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые

Украинские войска обстреляли здание военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) в Горловке, ранены два сотрудника МЧС, сообщило ГУМЧС по ДНР в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:29:00+03:00

2025-01-29T14:29:00+03:00

2025-01-29T14:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) в Горловке, ранены два сотрудника МЧС, сообщило ГУМЧС по ДНР в Telegram-канале."В ДНР пострадали два сотрудника МЧС России. В Горловке здание ВГСЧ подверглось обстрелу", - говорится в сообщении регионального ведомства. Отмечается, что два респираторщика получили минно-взрывные травмы, они госпитализированы, угрозы жизни нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины