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ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html
ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые
ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые - РИА Новости, 29.01.2025
ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые
Украинские войска обстреляли здание военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) в Горловке, ранены два сотрудника МЧС, сообщило ГУМЧС по ДНР в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:29:00+03:00
2025-01-29T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) в Горловке, ранены два сотрудника МЧС, сообщило ГУМЧС по ДНР в Telegram-канале."В ДНР пострадали два сотрудника МЧС России. В Горловке здание ВГСЧ подверглось обстрелу", - говорится в сообщении регионального ведомства. Отмечается, что два респираторщика получили минно-взрывные травмы, они госпитализированы, угрозы жизни нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
россия
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горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли здание горноспасательной части в Горловке, есть раненые

В Горловке два сотрудника МЧС получили минно-взрывные травмы из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) в Горловке, ранены два сотрудника МЧС, сообщило ГУМЧС по ДНР в Telegram-канале.
ДНР пострадали два сотрудника МЧС России. В Горловке здание ВГСЧ подверглось обстрелу", - говорится в сообщении регионального ведомства.
Отмечается, что два респираторщика получили минно-взрывные травмы, они госпитализированы, угрозы жизни нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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