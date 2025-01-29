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Мирная жительница Горловки пострадала при украинском обстреле
Мирная жительница Горловки пострадала при украинском обстреле - РИА Новости, 29.01.2025
Мирная жительница Горловки пострадала при украинском обстреле
Мирная жительница ранена в Горловке, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками городского поселка, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:24:00+03:00
2025-01-29T14:24:00+03:00
2025-01-29T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке, в ДНР, в результате обстрела украинскими войсками городского поселка, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате обстрела поселка Стальсбыт с позиций украинских террористов ранена мирная жительница Горловки", — написал Приходько. Таким образом, число пострадавших в Горловке и округе в среду увеличилось до двух: ранее Приходько сообщил о ранении мирного жителя Дзержинска, входящего в городской округ Горловка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мирная жительница Горловки пострадала при украинском обстреле
Мэр Приходько: при обстреле ВСУ поселка Стальсбыт ранена мирная жительница