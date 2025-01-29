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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 29.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска утром выпустили по районам Горловки четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров за пять минут, в том числе по центру города, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:12:00+03:00
2025-01-29T11:12:00+03:00
2025-01-29T11:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Украинские войска утром выпустили по районам Горловки четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров за пять минут, в том числе по центру города, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный); 10:05 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в Telegram-канале управления. Кроме того, по его данным, ночью в 01.15 мск по центру Горловки прилетели три снаряда "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по районам Горловки за пять минут