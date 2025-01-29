https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996068824.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 29.01.2025

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска утром выпустили по районам Горловки четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров за пять минут, в том числе по центру города, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:12:00+03:00

2025-01-29T11:12:00+03:00

2025-01-29T11:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Украинские войска утром выпустили по районам Горловки четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров за пять минут, в том числе по центру города, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный); 10:05 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в Telegram-канале управления. Кроме того, по его данным, ночью в 01.15 мск по центру Горловки прилетели три снаряда "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия, вооруженные силы украины, россия