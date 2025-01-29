Гондурас отправит спецкомиссию на границу США и Мексики
Президент Кастро: Гондурас отправит спецкомиссию на границу Мексики и США
© AP Photo / Eric GayСотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 янв - РИА Новости. Гондурас отправляет спецкомиссию на границу Мексики и США для проверки ситуации с мигрантами, сообщила президент страны Сиомара Кастро.
"Я поручила недавно созданному комитету по управлению миграционными вопросами немедленно, в течение 72 часов, осуществить техническую миссию по проверке и поддержке ситуации с мигрантами на южной границе США и северной границе Мексики", - написала она в X.
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Мигранты не преступники, а люди, и к ним нужно относиться с достоинством, перемещаться - это их право, а не преступление, добавила президент.
"На фоне радикальной миграционной политики я ещё раз заявляю о готовности поддерживать тесный диалог с США, чтобы наша политика взаимности и уважения была подтверждена обеими странами на благо наших народов", - отметила Кастро.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Бразилия и Колумбия резко раскритиковали США за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Президент Колумбии Густаво Петро даже запретил самолётам США, перевозившим мигрантов, садиться на территории страны. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в США колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов.
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