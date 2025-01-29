https://ria.ru/20250129/gonduras-1996070039.html

Гондурас отправит спецкомиссию на границу США и Мексики

Гондурас отправит спецкомиссию на границу США и Мексики - РИА Новости, 29.01.2025

Гондурас отправит спецкомиссию на границу США и Мексики

Гондурас отправляет спецкомиссию на границу Мексики и США для проверки ситуации с мигрантами, сообщила президент страны Сиомара Кастро. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:23:00+03:00

2025-01-29T11:23:00+03:00

2025-01-29T11:23:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 янв - РИА Новости. Гондурас отправляет спецкомиссию на границу Мексики и США для проверки ситуации с мигрантами, сообщила президент страны Сиомара Кастро. "Я поручила недавно созданному комитету по управлению миграционными вопросами немедленно, в течение 72 часов, осуществить техническую миссию по проверке и поддержке ситуации с мигрантами на южной границе США и северной границе Мексики", - написала она в X. Мигранты не преступники, а люди, и к ним нужно относиться с достоинством, перемещаться - это их право, а не преступление, добавила президент. "На фоне радикальной миграционной политики я ещё раз заявляю о готовности поддерживать тесный диалог с США, чтобы наша политика взаимности и уважения была подтверждена обеими странами на благо наших народов", - отметила Кастро. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Бразилия и Колумбия резко раскритиковали США за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Президент Колумбии Густаво Петро даже запретил самолётам США, перевозившим мигрантов, садиться на территории страны. Это решение привело к конфликту между Боготой и Вашингтоном, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в США колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов.

https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995944066.html

https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html

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в мире, сша, колумбия, гондурас, сиомара кастро, дональд трамп, густаво петро, инаугурация трампа — 2025