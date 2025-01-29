Рейтинг@Mail.ru
Сирия заявила о готовности взять под контроль Голанские высоты - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/golany-1996101514.html
Сирия заявила о готовности взять под контроль Голанские высоты
Сирия заявила о готовности взять под контроль Голанские высоты - РИА Новости, 29.01.2025
Сирия заявила о готовности взять под контроль Голанские высоты
Новые сирийских власти готовы взять под свой полный контроль позиции на границе с Израилем на Голанских высотах при условии полного вывода израильской армии с... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:46:00+03:00
2025-01-29T13:46:00+03:00
в мире
сирия
израиль
голанские высоты
исраэль кац
биньямин нетаньяху
оон
браво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988084115_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2259fcdfecd08e0e0e3299b78ffbf522.jpg
БЕЙРУТ, 29 янв — РИА Новости. Новые сирийских власти готовы взять под свой полный контроль позиции на границе с Израилем на Голанских высотах при условии полного вывода израильской армии с территории Сирии, говорится в заявлении МИД САР. В среду министр иностранных дел и по делам экспатриантов Асаад аш-Шибани и министр обороны генерал-майор Мурхаф Абу Касра встретились с делегацией ООН во главе с послом Жан-Пьером Лакруа, заместителем Генерального секретаря по миротворческим операциям, и генерал-майором Патриком Гоша, исполняющим обязанности главы миссии и командующим Силами ООН по наблюдению за разъединением границ. "В ходе встречи было подтверждено, что Сирия готова в полной мере сотрудничать с ООН и прикрывать свои позиции на границе в соответствии с мандатом 1974 года при условии немедленного вывода израильских войск. Со своей стороны Силы ООН по наблюдению за разъединением подтвердили свою полную приверженность решению этой проблемы и восстановлению стабильности на границах и в регионе", - заявил МИД Сирии. Представители миротворческих сил также выразили готовность голубых касок оказать поддержку в операциях по разминированию, гарантировав качество услуг и координацию действий властей и организаций, работающих над ликвидацией мин и снарядов, отмечается в заявлении. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время посещения сирийской части горы Хермон во вторник заявил, что армия Израиля останется на сирийской части Голанских высот на неограниченный срок с целью обеспечения безопасности и предотвращения появления враждебных сил на юге Сирии. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
https://ria.ru/20250108/ataki-1992842780.html
https://ria.ru/20241212/netanjahu-1988836215.html
https://ria.ru/20250116/siriya-1994055725.html
сирия
израиль
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988084115_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c38e825e6a4a899dc015d30f46f5221f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, голанские высоты, исраэль кац, биньямин нетаньяху, оон, браво, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, ООН, Браво, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирия заявила о готовности взять под контроль Голанские высоты

МИД: Сирия готова взять под контроль Голанские высоты при условии вывода ЦАХАЛ

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на границе с Сирией
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 29 янв — РИА Новости. Новые сирийских власти готовы взять под свой полный контроль позиции на границе с Израилем на Голанских высотах при условии полного вывода израильской армии с территории Сирии, говорится в заявлении МИД САР.
В среду министр иностранных дел и по делам экспатриантов Асаад аш-Шибани и министр обороны генерал-майор Мурхаф Абу Касра встретились с делегацией ООН во главе с послом Жан-Пьером Лакруа, заместителем Генерального секретаря по миротворческим операциям, и генерал-майором Патриком Гоша, исполняющим обязанности главы миссии и командующим Силами ООН по наблюдению за разъединением границ.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Агрессия Израиля угрожает территориальной целостности Сирии, заявил Небензя
8 января, 19:22
"В ходе встречи было подтверждено, что Сирия готова в полной мере сотрудничать с ООН и прикрывать свои позиции на границе в соответствии с мандатом 1974 года при условии немедленного вывода израильских войск. Со своей стороны Силы ООН по наблюдению за разъединением подтвердили свою полную приверженность решению этой проблемы и восстановлению стабильности на границах и в регионе", - заявил МИД Сирии.
Представители миротворческих сил также выразили готовность голубых касок оказать поддержку в операциях по разминированию, гарантировав качество услуг и координацию действий властей и организаций, работающих над ликвидацией мин и снарядов, отмечается в заявлении.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время посещения сирийской части горы Хермон во вторник заявил, что армия Израиля останется на сирийской части Голанских высот на неограниченный срок с целью обеспечения безопасности и предотвращения появления враждебных сил на юге Сирии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Нетаньяху объяснил необходимость контроля Голанских высот
12 декабря 2024, 15:11
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Сирия согласна разместить миротворцев ООН на Голанских высотах
16 января, 18:40
 
В миреСирияИзраильГоланские высотыИсраэль КацБиньямин НетаньяхуООНБравоОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала