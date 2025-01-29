https://ria.ru/20250129/golany-1996101514.html

Сирия заявила о готовности взять под контроль Голанские высоты

Сирия заявила о готовности взять под контроль Голанские высоты - РИА Новости, 29.01.2025

Сирия заявила о готовности взять под контроль Голанские высоты

Новые сирийских власти готовы взять под свой полный контроль позиции на границе с Израилем на Голанских высотах при условии полного вывода израильской армии с... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:46:00+03:00

2025-01-29T13:46:00+03:00

2025-01-29T13:46:00+03:00

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исраэль кац

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БЕЙРУТ, 29 янв — РИА Новости. Новые сирийских власти готовы взять под свой полный контроль позиции на границе с Израилем на Голанских высотах при условии полного вывода израильской армии с территории Сирии, говорится в заявлении МИД САР. В среду министр иностранных дел и по делам экспатриантов Асаад аш-Шибани и министр обороны генерал-майор Мурхаф Абу Касра встретились с делегацией ООН во главе с послом Жан-Пьером Лакруа, заместителем Генерального секретаря по миротворческим операциям, и генерал-майором Патриком Гоша, исполняющим обязанности главы миссии и командующим Силами ООН по наблюдению за разъединением границ. "В ходе встречи было подтверждено, что Сирия готова в полной мере сотрудничать с ООН и прикрывать свои позиции на границе в соответствии с мандатом 1974 года при условии немедленного вывода израильских войск. Со своей стороны Силы ООН по наблюдению за разъединением подтвердили свою полную приверженность решению этой проблемы и восстановлению стабильности на границах и в регионе", - заявил МИД Сирии. Представители миротворческих сил также выразили готовность голубых касок оказать поддержку в операциях по разминированию, гарантировав качество услуг и координацию действий властей и организаций, работающих над ликвидацией мин и снарядов, отмечается в заявлении. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во время посещения сирийской части горы Хермон во вторник заявил, что армия Израиля останется на сирийской части Голанских высот на неограниченный срок с целью обеспечения безопасности и предотвращения появления враждебных сил на юге Сирии. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".

https://ria.ru/20250108/ataki-1992842780.html

https://ria.ru/20241212/netanjahu-1988836215.html

https://ria.ru/20250116/siriya-1994055725.html

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голанские высоты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, израиль, голанские высоты, исраэль кац, биньямин нетаньяху, оон, браво, обострение ситуации в сирии — 2024