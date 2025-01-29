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Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Камчатке - РИА Новости, 29.01.2025
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13:24 29.01.2025 (обновлено: 13:35 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/geroi-1996093517.html
Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Камчатке
Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Камчатке - РИА Новости, 29.01.2025
Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Камчатке
Участник программы "Время героев" Сергей Кузьминчук получил должность федерального инспектора по Камчатскому краю, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:24:00+03:00
2025-01-29T13:35:00+03:00
политика
россия
камчатский край
дальний восток
артем жога
евгений первышов
алексей кондратьев
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Сергей Кузьминчук получил должность федерального инспектора по Камчатскому краю, сообщается в Telegram-канале программы. "Герой России, участник программы "Время героев" Сергей Кузьминчук назначен на должность федерального инспектора по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в сообщении. Кузьминчук отметил, что для него возможность работать на благо родного Дальневосточного федерального округа – большая ответственность. "На новом посту я буду руководствоваться принципами служения людям и достижения видимых для жителей результатов. Верховный главнокомандующий назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь XXI век, и я намерен внести свой вклад в достижение поставленной цели", - сказал участник программы. Ранее состоялось 19 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения Первых" Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241211/losunchukov-1988614971.html
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политика, россия, камчатский край, дальний восток, артем жога, евгений первышов, алексей кондратьев, программа "время героев", камчатка
Политика, Россия, Камчатский край, Дальний Восток, Артем Жога, Евгений Первышов, Алексей Кондратьев, Программа "Время героев", Камчатка
Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Камчатке

Участник "Времени героев" Кузьминчук стал федеральным инспектором по Камчатке

© Фото : Правительство Амурской областиГерой России Сергей Кузьминчук
Герой России Сергей Кузьминчук - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Правительство Амурской области
Герой России Сергей Кузьминчук. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Сергей Кузьминчук получил должность федерального инспектора по Камчатскому краю, сообщается в Telegram-канале программы.
"Герой России, участник программы "Время героев" Сергей Кузьминчук назначен на должность федерального инспектора по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в сообщении.
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Кузьминчук отметил, что для него возможность работать на благо родного Дальневосточного федерального округа – большая ответственность.
"На новом посту я буду руководствоваться принципами служения людям и достижения видимых для жителей результатов. Верховный главнокомандующий назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь XXI век, и я намерен внести свой вклад в достижение поставленной цели", - сказал участник программы.
Ранее состоялось 19 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения Первых" Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.
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Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Инфографика
 
ПолитикаРоссияКамчатский крайДальний ВостокАртем ЖогаЕвгений ПервышовАлексей КондратьевПрограмма "Время героев"Камчатка
 
 
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