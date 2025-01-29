Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Камчатке
Участник "Времени героев" Кузьминчук стал федеральным инспектором по Камчатке
Герой России Сергей Кузьминчук. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Сергей Кузьминчук получил должность федерального инспектора по Камчатскому краю, сообщается в Telegram-канале программы.
"Герой России, участник программы "Время героев" Сергей Кузьминчук назначен на должность федерального инспектора по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в сообщении.
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Кузьминчук отметил, что для него возможность работать на благо родного Дальневосточного федерального округа – большая ответственность.
"На новом посту я буду руководствоваться принципами служения людям и достижения видимых для жителей результатов. Верховный главнокомандующий назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь XXI век, и я намерен внести свой вклад в достижение поставленной цели", - сказал участник программы.
Ранее состоялось 19 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения Первых" Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.
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Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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