https://ria.ru/20250129/geroi-1996093517.html

Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Камчатке

Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Камчатке - РИА Новости, 29.01.2025

Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Камчатке

Участник программы "Время героев" Сергей Кузьминчук получил должность федерального инспектора по Камчатскому краю, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:24:00+03:00

2025-01-29T13:24:00+03:00

2025-01-29T13:35:00+03:00

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алексей кондратьев

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Сергей Кузьминчук получил должность федерального инспектора по Камчатскому краю, сообщается в Telegram-канале программы. "Герой России, участник программы "Время героев" Сергей Кузьминчук назначен на должность федерального инспектора по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в сообщении. Кузьминчук отметил, что для него возможность работать на благо родного Дальневосточного федерального округа – большая ответственность. "На новом посту я буду руководствоваться принципами служения людям и достижения видимых для жителей результатов. Верховный главнокомандующий назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь XXI век, и я намерен внести свой вклад в достижение поставленной цели", - сказал участник программы. Ранее состоялось 19 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения Первых" Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, камчатский край, дальний восток, артем жога, евгений первышов, алексей кондратьев, программа "время героев", камчатка