https://ria.ru/20250129/germaniya-1996217537.html

"Я взбешен": Шольц сделал странное заявление об освобождении Германии

"Я взбешен": Шольц сделал странное заявление об освобождении Германии - РИА Новости, 29.01.2025

"Я взбешен": Шольц сделал странное заявление об освобождении Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германию освободили США, его слова приводит Esslinger Zeitung. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:51:00+03:00

2025-01-29T22:51:00+03:00

2025-01-29T22:51:00+03:00

в мире

германия

олаф шольц

сша

илон маск

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германию освободили США, его слова приводит Esslinger Zeitung."Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией", — заявил он.По словам политика, именно поэтому он "взбешен" тем, что американский миллиардер Илон Маск поддерживает правых политиков Германии.Ранее Шольц назвал такое поведение предпринимателя отвратительным фактом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ему начать с самоосуждения и прекратить помогать киевскому режиму.Двадцатого декабря 2024 года Маск заявил, что только АдГ может спасти ФРГ. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и назвал необходимой его отставку в связи с участившимися терактами в Германии.

https://ria.ru/20250126/sholts-1995579619.html

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в мире, германия, олаф шольц, сша, илон маск, россия, мария захарова