Рейтинг@Mail.ru
МИД Германии прислал отписку на вопрос посольства о геноциде в СССР - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 29.01.2025 (обновлено: 06:03 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/germaniya-1996029657.html
МИД Германии прислал отписку на вопрос посольства о геноциде в СССР
МИД Германии прислал отписку на вопрос посольства о геноциде в СССР - РИА Новости, 29.01.2025
МИД Германии прислал отписку на вопрос посольства о геноциде в СССР
В министерстве иностранных дел ФРГ спустя почти год ответили общими словами на вопросы о прошлогодней ноте посольства России в Берлине, в которой немецкие... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T04:51:00+03:00
2025-01-29T06:03:00+03:00
в мире
германия
ленинград
россия
мария захарова
санкт-петербургский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. В министерстве иностранных дел ФРГ спустя почти год ответили общими словами на вопросы о прошлогодней ноте посольства России в Берлине, в которой немецкие власти призывались расценить блокаду Ленинграда геноцидом, следует из ответа представителя ведомства на запрос РИА Новости.В переданной в марте 2024 года РИА Новости ноте посольства России в Германии сообщалось, что Москва настаивает на официальном признании Берлином злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида. В апреле 2024 года запрос корреспондента РИА Новости в МИД ФРГ о ноте остался без ответа.Спустя день после 81-й годовщины снятия блокады — 28 января этого года — в германском МИД все же сообщили на очередной запрос, что это было содеянным силами Вермахта "страшным злодеянием", которое привело к "неизмеримым страданиям" и смерти свыше миллиона человек.При этом в ведомстве не стали давать прямых ответов на вопрос корреспондента, был ли, в конечном итоге, направлен Москве официальный ответ на ноту посольства России и как само ведомство оценивает требования нескольких представителей немецкой общественности признать блокаду геноцидом.Представитель МИД добавил, что Германия после падения Рейха взяла на себя ответственность за преступления, совершенные во Второй мировой войне, намерена это делать и далее. Так, в качестве гуманитарного жеста и в знак "ответственности Германии и исторического примирения" правительство в 2019 году выделило десять миллионов евро для проведения модернизации одной из больниц в Санкт Петербурге, где по сегодняшний день проходят лечение блокадники. Также, как сообщается далее, германское правительство способствует "встречам" с пережившими блокаду, что, наряду с модернизацией больницы, должно привести к улучшению качества жизни жертв блокады. Этот "гуманитарный жест" и далее будет осуществляться "несмотря" на войну на Украине, пояснили в дипведомстве. Такой ответ стал почти дословной калькой прошлогоднего заявления немецкого министерства к годовщине снятия блокады. В понедельник именитый немецкий историк Гётц Али заявил в интервью газете Berliner Zeitung, что правительству Германии следует должным образом откликнуться на ноту посольства России в ФРГ о признании немецкими властями злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида, поскольку это исторически обоснованно. В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности. В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии на соответствующее требование отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только блокадники с еврейскими корнями. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html
https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954421048.html
https://ria.ru/20250127/blokada-1995705351.html
https://ria.ru/20240908/blokada-1971356213.html
германия
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, ленинград, россия, мария захарова, санкт-петербургский городской суд
В мире, Германия, Ленинград, Россия, Мария Захарова, Санкт-Петербургский городской суд
МИД Германии прислал отписку на вопрос посольства о геноциде в СССР

МИД Германии отписался общими фразами на вопрос посольства о блокаде Ленинграда

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. В министерстве иностранных дел ФРГ спустя почти год ответили общими словами на вопросы о прошлогодней ноте посольства России в Берлине, в которой немецкие власти призывались расценить блокаду Ленинграда геноцидом, следует из ответа представителя ведомства на запрос РИА Новости.
В переданной в марте 2024 года РИА Новости ноте посольства России в Германии сообщалось, что Москва настаивает на официальном признании Берлином злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида. В апреле 2024 года запрос корреспондента РИА Новости в МИД ФРГ о ноте остался без ответа.
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида
27 января, 18:18
Спустя день после 81-й годовщины снятия блокады — 28 января этого года — в германском МИД все же сообщили на очередной запрос, что это было содеянным силами Вермахта "страшным злодеянием", которое привело к "неизмеримым страданиям" и смерти свыше миллиона человек.
При этом в ведомстве не стали давать прямых ответов на вопрос корреспондента, был ли, в конечном итоге, направлен Москве официальный ответ на ноту посольства России и как само ведомство оценивает требования нескольких представителей немецкой общественности признать блокаду геноцидом.
Представитель МИД добавил, что Германия после падения Рейха взяла на себя ответственность за преступления, совершенные во Второй мировой войне, намерена это делать и далее. Так, в качестве гуманитарного жеста и в знак "ответственности Германии и исторического примирения" правительство в 2019 году выделило десять миллионов евро для проведения модернизации одной из больниц в Санкт Петербурге, где по сегодняшний день проходят лечение блокадники.
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Бастрыкин высказался об отказе ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
21 июня 2024, 06:09
Также, как сообщается далее, германское правительство способствует "встречам" с пережившими блокаду, что, наряду с модернизацией больницы, должно привести к улучшению качества жизни жертв блокады. Этот "гуманитарный жест" и далее будет осуществляться "несмотря" на войну на Украине, пояснили в дипведомстве.
Такой ответ стал почти дословной калькой прошлогоднего заявления немецкого министерства к годовщине снятия блокады.
В понедельник именитый немецкий историк Гётц Али заявил в интервью газете Berliner Zeitung, что правительству Германии следует должным образом откликнуться на ноту посольства России в ФРГ о признании немецкими властями злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида, поскольку это исторически обоснованно.
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
27 января, 14:38
В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.
В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии на соответствующее требование отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только блокадники с еврейскими корнями.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Матвиенко назвала блокаду Ленинграда примером духовного мужества
8 сентября 2024, 08:43
 
В миреГерманияЛенинградРоссияМария ЗахароваСанкт-Петербургский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала