https://ria.ru/20250129/germaniya-1996029657.html

МИД Германии прислал отписку на вопрос посольства о геноциде в СССР

МИД Германии прислал отписку на вопрос посольства о геноциде в СССР - РИА Новости, 29.01.2025

МИД Германии прислал отписку на вопрос посольства о геноциде в СССР

В министерстве иностранных дел ФРГ спустя почти год ответили общими словами на вопросы о прошлогодней ноте посольства России в Берлине, в которой немецкие... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T04:51:00+03:00

2025-01-29T04:51:00+03:00

2025-01-29T06:03:00+03:00

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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. В министерстве иностранных дел ФРГ спустя почти год ответили общими словами на вопросы о прошлогодней ноте посольства России в Берлине, в которой немецкие власти призывались расценить блокаду Ленинграда геноцидом, следует из ответа представителя ведомства на запрос РИА Новости.В переданной в марте 2024 года РИА Новости ноте посольства России в Германии сообщалось, что Москва настаивает на официальном признании Берлином злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида. В апреле 2024 года запрос корреспондента РИА Новости в МИД ФРГ о ноте остался без ответа.Спустя день после 81-й годовщины снятия блокады — 28 января этого года — в германском МИД все же сообщили на очередной запрос, что это было содеянным силами Вермахта "страшным злодеянием", которое привело к "неизмеримым страданиям" и смерти свыше миллиона человек.При этом в ведомстве не стали давать прямых ответов на вопрос корреспондента, был ли, в конечном итоге, направлен Москве официальный ответ на ноту посольства России и как само ведомство оценивает требования нескольких представителей немецкой общественности признать блокаду геноцидом.Представитель МИД добавил, что Германия после падения Рейха взяла на себя ответственность за преступления, совершенные во Второй мировой войне, намерена это делать и далее. Так, в качестве гуманитарного жеста и в знак "ответственности Германии и исторического примирения" правительство в 2019 году выделило десять миллионов евро для проведения модернизации одной из больниц в Санкт Петербурге, где по сегодняшний день проходят лечение блокадники. Также, как сообщается далее, германское правительство способствует "встречам" с пережившими блокаду, что, наряду с модернизацией больницы, должно привести к улучшению качества жизни жертв блокады. Этот "гуманитарный жест" и далее будет осуществляться "несмотря" на войну на Украине, пояснили в дипведомстве. Такой ответ стал почти дословной калькой прошлогоднего заявления немецкого министерства к годовщине снятия блокады. В понедельник именитый немецкий историк Гётц Али заявил в интервью газете Berliner Zeitung, что правительству Германии следует должным образом откликнуться на ноту посольства России в ФРГ о признании немецкими властями злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида, поскольку это исторически обоснованно. В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности. В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии на соответствующее требование отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только блокадники с еврейскими корнями. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html

https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954421048.html

https://ria.ru/20250127/blokada-1995705351.html

https://ria.ru/20240908/blokada-1971356213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, ленинград, россия, мария захарова, санкт-петербургский городской суд