МИД Германии прислал отписку на вопрос посольства о геноциде в СССР
МИД Германии отписался общими фразами на вопрос посольства о блокаде Ленинграда
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. В министерстве иностранных дел ФРГ спустя почти год ответили общими словами на вопросы о прошлогодней ноте посольства России в Берлине, в которой немецкие власти призывались расценить блокаду Ленинграда геноцидом, следует из ответа представителя ведомства на запрос РИА Новости.
В переданной в марте 2024 года РИА Новости ноте посольства России в Германии сообщалось, что Москва настаивает на официальном признании Берлином злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида. В апреле 2024 года запрос корреспондента РИА Новости в МИД ФРГ о ноте остался без ответа.
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Спустя день после 81-й годовщины снятия блокады — 28 января этого года — в германском МИД все же сообщили на очередной запрос, что это было содеянным силами Вермахта "страшным злодеянием", которое привело к "неизмеримым страданиям" и смерти свыше миллиона человек.
Представитель МИД добавил, что Германия после падения Рейха взяла на себя ответственность за преступления, совершенные во Второй мировой войне, намерена это делать и далее. Так, в качестве гуманитарного жеста и в знак "ответственности Германии и исторического примирения" правительство в 2019 году выделило десять миллионов евро для проведения модернизации одной из больниц в Санкт Петербурге, где по сегодняшний день проходят лечение блокадники.
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Также, как сообщается далее, германское правительство способствует "встречам" с пережившими блокаду, что, наряду с модернизацией больницы, должно привести к улучшению качества жизни жертв блокады. Этот "гуманитарный жест" и далее будет осуществляться "несмотря" на войну на Украине, пояснили в дипведомстве.
Такой ответ стал почти дословной калькой прошлогоднего заявления немецкого министерства к годовщине снятия блокады.
В понедельник именитый немецкий историк Гётц Али заявил в интервью газете Berliner Zeitung, что правительству Германии следует должным образом откликнуться на ноту посольства России в ФРГ о признании немецкими властями злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида, поскольку это исторически обоснованно.
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
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В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.
В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии на соответствующее требование отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только блокадники с еврейскими корнями.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
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