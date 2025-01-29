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Газпромбанк провел тестовые операции с цифровым рублем - РИА Новости, 29.01.2025
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16:07 29.01.2025 (обновлено: 16:08 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/gazprombank-1996136153.html
Газпромбанк провел тестовые операции с цифровым рублем
Газпромбанк провел тестовые операции с цифровым рублем - РИА Новости, 29.01.2025
Газпромбанк провел тестовые операции с цифровым рублем
Газпромбанк совместно с Банком России, Минфином и Казначейством провел первые тестовые операции с цифровым рублем для платежей в бюджет, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:07:00+03:00
2025-01-29T16:08:00+03:00
экономика
технологии
газпромбанк
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
цифровой рубль
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Газпромбанк совместно с Банком России, Минфином и Казначейством провел первые тестовые операции с цифровым рублем для платежей в бюджет, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Газпромбанк совместно с Банком России, Минфином и Федеральным Казначейством провел первые тестовые операции с цифровым рублем в бюджетном процессе. Газпромбанк – один из четырех банков, которые участвуют в тестировании данного вида операций", - рассказали там. Отмечается, что через мобильное приложение Газпромбанка было протестировано совершения платежей в бюджет в цифровых рублях, а также бюджетных зачислений на счет цифрового рубля клиента. "Для гражданина списание и зачисление средств производится по привычному для него клиентскому пути, однако операция происходит на платформе цифрового рубля Банка России", - также указывается в сообщении, и добавляется, что в перспективе цифровой рубль станет удобным платежным инструментом, который клиенты смогут использовать в том числе для операций с государственным бюджетом. "Газпромбанк участвует в "пилоте" цифрового рубля с августа 2023 года, активно развивает и тестирует новый функционал. Использование цифрового рубля в бюджетном процессе – это большая и сложная задача, но уже сейчас нам удалось протестировать отдельные операции и наладить необходимые интеграции", - рассказал зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. По информации Банка России, внедрение цифрового рубля начнется с июля. "К этому моменту Газпромбанк будет готов обеспечить необходимую инфраструктуру и поддержать регуляторные требования, чтобы предоставить широкому кругу клиентов возможность проводить операции с использованием цифрового рубля", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241227/kiberprotezy-1991754102.html
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экономика, технологии, газпромбанк, министерство финансов рф (минфин россии), россия, цифровой рубль
Экономика, Технологии, Газпромбанк, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Цифровой рубль
Газпромбанк провел тестовые операции с цифровым рублем

Газпромбанк провел тестовые операции с цифровым рублем для платежей в бюджет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Газпромбанк совместно с Банком России, Минфином и Казначейством провел первые тестовые операции с цифровым рублем для платежей в бюджет, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Газпромбанк совместно с Банком России, Минфином и Федеральным Казначейством провел первые тестовые операции с цифровым рублем в бюджетном процессе. Газпромбанк – один из четырех банков, которые участвуют в тестировании данного вида операций", - рассказали там.
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Отмечается, что через мобильное приложение Газпромбанка было протестировано совершения платежей в бюджет в цифровых рублях, а также бюджетных зачислений на счет цифрового рубля клиента.
"Для гражданина списание и зачисление средств производится по привычному для него клиентскому пути, однако операция происходит на платформе цифрового рубля Банка России", - также указывается в сообщении, и добавляется, что в перспективе цифровой рубль станет удобным платежным инструментом, который клиенты смогут использовать в том числе для операций с государственным бюджетом.
"Газпромбанк участвует в "пилоте" цифрового рубля с августа 2023 года, активно развивает и тестирует новый функционал. Использование цифрового рубля в бюджетном процессе – это большая и сложная задача, но уже сейчас нам удалось протестировать отдельные операции и наладить необходимые интеграции", - рассказал зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.
По информации Банка России, внедрение цифрового рубля начнется с июля. "К этому моменту Газпромбанк будет готов обеспечить необходимую инфраструктуру и поддержать регуляторные требования, чтобы предоставить широкому кругу клиентов возможность проводить операции с использованием цифрового рубля", - заключили в пресс-службе.
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