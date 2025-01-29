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Москва нацелена на скорейшее освобождение россиян из Газы - РИА Новости, 29.01.2025
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23:17 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/gaza-1996219219.html
Москва нацелена на скорейшее освобождение россиян из Газы
Москва нацелена на скорейшее освобождение россиян из Газы - РИА Новости, 29.01.2025
Москва нацелена на скорейшее освобождение россиян из Газы
Москва нацелена на скорейшее освобождение удерживаемых в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T23:17:00+03:00
2025-01-29T23:17:00+03:00
в мире
израиль
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египет
хамас
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
палестина
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Москва нацелена на скорейшее освобождение удерживаемых в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, сообщили в МИД РФ. Заявление было сделано по итогам состоявшейся в среду встречи специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова и посла Израиля в Москве Симоны Гальперин. "В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в секторе Газа. При этом была подтверждена нацеленность российской стороны на продолжение энергичных усилий, направленных на скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве лиц, включая гражданина России Александра Труфанова, уроженца Донбасса Максима Харкина и других заложников", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. Ранее посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил РИА Новости, что РФ приветствует освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, надеется на скорое возвращение россиянина Александра Труфанова. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней
https://ria.ru/20250129/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250129/izrail-1996198267.html
https://ria.ru/20250129/khamas-1996196017.html
израиль
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сектор газа
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Палестина, Сектор Газа
Москва нацелена на скорейшее освобождение россиян из Газы

МИД: Россия нацелена на скорейшее освобождение Труфанова и Харкина из Газы

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Москва нацелена на скорейшее освобождение удерживаемых в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, сообщили в МИД РФ.
Заявление было сделано по итогам состоявшейся в среду встречи специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова и посла Израиля в Москве Симоны Гальперин.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Вчера, 19:55
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в секторе Газа. При этом была подтверждена нацеленность российской стороны на продолжение энергичных усилий, направленных на скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве лиц, включая гражданина России Александра Труфанова, уроженца Донбасса Максима Харкина и других заложников", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
Ранее посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил РИА Новости, что РФ приветствует освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, надеется на скорое возвращение россиянина Александра Труфанова.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней
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В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПалестинаСектор Газа
 
 
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