https://ria.ru/20250129/gaz-1996195671.html

Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.01.2025

Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:12:00+03:00

2025-01-29T19:12:00+03:00

2025-01-29T19:57:00+03:00

экономика

европа

нидерланды

румыния

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газпром

евросоюз

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе выросли до 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Это произошло впервые с 15 ноября 2023 года.Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 10:00 мск у отметки 521,2 доллара (+0,3 процента) за тысячу кубометров. По состоянию на 18:53 их стоимость составляла 550 долларов (+5,8 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 519,5 доллара за тысячу кубометров.Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

https://ria.ru/20250113/gaz-1993448289.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

европа

нидерланды

румыния

украина

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экономика, европа, нидерланды, румыния, украина, газпром, евросоюз, владимир зеленский, турецкий поток