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Жданова оценила совместное заявление России и Белоруссии по форуму ОБСЕ

Жданова оценила совместное заявление России и Белоруссии по форуму ОБСЕ - РИА Новости, 29.01.2025

Жданова оценила совместное заявление России и Белоруссии по форуму ОБСЕ

Совместное заявление России и Белоруссии по Форуму ОБСЕ по безопасности (ФСОБ) о его укреплении уже получило положительные оценки ряда стран, заявила РИА... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:06:00+03:00

2025-01-29T15:06:00+03:00

2025-01-29T15:07:00+03:00

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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Совместное заявление России и Белоруссии по Форуму ОБСЕ по безопасности (ФСОБ) о его укреплении уже получило положительные оценки ряда стран, заявила РИА Новости и.о. главы делегации РФ Юлия Жданова, отметив, что к документу может присоединиться любая страна. Как сообщалось ранее, Россия и Белоруссия в среду на 1095-м пленарном заседании ФСОБ в Вене представили совместное заявление, в котором призвали повысить эффективность Форума, избегать двойных стандартов и заявили о готовности к диалогу. "На полях" некоторые государства-участники хвалили текст совместного заявления, отмечали его объединительную направленность", - сказала Жданова, пояснив, что это начало пути по реализации заложенных в совместное заявление целей. Она уточнила, что совместное заявление в поддержку Форума было представлено на открытии очередной переговорной сессии. "Считаем это событие чрезвычайно важным. Раньше в тридцатилетней истории ФСОБ никогда не озвучивались подобные документы, направленные на укрепление и развитие этого автономного директивного органа ОБСЕ в кризисные времена", - пояснила и.о. главы делегации РФ. Дипломат уточнила, что цель документа - в канун 50-летия хельсинкского Заключительного акта укрепить ФСОБ ОБСЕ. "Ведь военно-политические положения составляют "сердцевину" хельсинкского Заключительного акта. Сложно спорить и с тем, что на ФСОБ уже давно назрела необходимость поиска объединительных тем в рамках военно-политического мандата. Все эти идеи заложены в текст документа. Предложенный нами документ носит открытый для присоединения характер", - добавила собеседница агентства. Она подчеркнула, что совместное заявление "выдержано в нейтральном и максимально конструктивном ключе, чтобы к нему могло подключиться любое государство с любой политической ориентацией". "Таким образом, позиция каждой делегации по данному совместному заявлению станет своеобразной "лакмусовой бумажкой" истинного отношения к судьбе Форума", - отметила Жданова.

https://ria.ru/20241006/obse-1976579771.html

https://ria.ru/20250125/tsik-1995470684.html

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