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По делу экс-гендиректора "Фонбет" проходят несколько фигурантов
По делу экс-гендиректора "Фонбет" проходят несколько фигурантов - РИА Новости, 29.01.2025
По делу экс-гендиректора "Фонбет" проходят несколько фигурантов
Несколько фигурантов есть в уголовном деле, по которому проходит экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:08:00+03:00
2025-01-29T13:08:00+03:00
2025-01-29T13:13:00+03:00
происшествия
сергей анохин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Несколько фигурантов есть в уголовном деле, по которому проходит экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что силовики работают с Анохиным в рамках расследования уголовного дела."Предварительно, по делу проходят несколько фигурантов. Уголовное дело связано с коррупционным преступлением", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, сергей анохин
Происшествия, Сергей Анохин
По делу экс-гендиректора "Фонбет" проходят несколько фигурантов
По делу экс-гендиректора "Фонбет" Анохина проходят несколько фигурантов