https://ria.ru/20250129/fonbet-1996092344.html

По делу экс-гендиректора "Фонбет" проходят несколько фигурантов

По делу экс-гендиректора "Фонбет" проходят несколько фигурантов - РИА Новости, 29.01.2025

По делу экс-гендиректора "Фонбет" проходят несколько фигурантов

Несколько фигурантов есть в уголовном деле, по которому проходит экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:08:00+03:00

2025-01-29T13:08:00+03:00

2025-01-29T13:13:00+03:00

происшествия

сергей анохин

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Несколько фигурантов есть в уголовном деле, по которому проходит экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что силовики работают с Анохиным в рамках расследования уголовного дела."Предварительно, по делу проходят несколько фигурантов. Уголовное дело связано с коррупционным преступлением", - сказал собеседник агентства.

https://rsport.ria.ru/20240424/fas-1941997240.html

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2025

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происшествия, сергей анохин