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Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным
Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным - РИА Новости, 29.01.2025
Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным
Силовики работают с экс-гендиректором букмекерской компании "Фонбет" Сергеем Анохиным в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:48:00+03:00
2025-01-29T12:48:00+03:00
2025-01-29T13:16:00+03:00
происшествия
сергей анохин
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Силовики работают с экс-гендиректором букмекерской компании "Фонбет" Сергеем Анохиным в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сейчас с Сергеем Анохиным проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела", - сказал собеседник агентства.По данным "Известий", он задержан. Его подозревают в даче взятки в 50 миллионов рублей.
https://rsport.ria.ru/20241001/bukmekery-1975740180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей анохин, россия
Происшествия, Сергей Анохин, Россия
Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным
Гендиректора "Фонбет" Анохина задержали в Москве за дачу взятки в 50 млн рублей