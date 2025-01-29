https://ria.ru/20250129/fonbet-1996089955.html

Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным

Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным - РИА Новости, 29.01.2025

Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным

Силовики работают с экс-гендиректором букмекерской компании "Фонбет" Сергеем Анохиным в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:48:00+03:00

2025-01-29T12:48:00+03:00

2025-01-29T13:16:00+03:00

происшествия

сергей анохин

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Силовики работают с экс-гендиректором букмекерской компании "Фонбет" Сергеем Анохиным в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сейчас с Сергеем Анохиным проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела", - сказал собеседник агентства.По данным "Известий", он задержан. Его подозревают в даче взятки в 50 миллионов рублей.

https://rsport.ria.ru/20241001/bukmekery-1975740180.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергей анохин, россия