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Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным - РИА Новости, 29.01.2025
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12:48 29.01.2025 (обновлено: 13:16 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/fonbet-1996089955.html
Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным
Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным - РИА Новости, 29.01.2025
Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным
Силовики работают с экс-гендиректором букмекерской компании "Фонбет" Сергеем Анохиным в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:48:00+03:00
2025-01-29T13:16:00+03:00
происшествия
сергей анохин
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Силовики работают с экс-гендиректором букмекерской компании "Фонбет" Сергеем Анохиным в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сейчас с Сергеем Анохиным проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела", - сказал собеседник агентства.По данным "Известий", он задержан. Его подозревают в даче взятки в 50 миллионов рублей.
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происшествия, сергей анохин, россия
Происшествия, Сергей Анохин, Россия
Силовики работают с экс-гендиректором "Фонбета" Анохиным

Гендиректора "Фонбет" Анохина задержали в Москве за дачу взятки в 50 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Анохин
Сергей Анохин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Силовики работают с экс-гендиректором букмекерской компании "Фонбет" Сергеем Анохиным в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сейчас с Сергеем Анохиным проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
По данным "Известий", он задержан. Его подозревают в даче взятки в 50 миллионов рублей.
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ПроисшествияСергей АнохинРоссия
 
 
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