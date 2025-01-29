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Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет приземлился в Уфе - РИА Новости, 29.01.2025
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10:19 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/flydubai-1996058036.html
Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет приземлился в Уфе
Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет приземлился в Уфе - РИА Новости, 29.01.2025
Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет приземлился в Уфе
Рейс авиакомпании Flydubai, летевший в Екатеринбург, ушел на запасной аэродром в Уфу из-за метеоусловий, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:19:00+03:00
2025-01-29T10:19:00+03:00
происшествия
уфа
екатеринбург
flydubai
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Рейс авиакомпании Flydubai, летевший в Екатеринбург, ушел на запасной аэродром в Уфу из-за метеоусловий, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". "Сегодня ночью следовавший к нам борт Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями. Аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время "Кольцово" принимает и отправляет воздушные суда в обычном режиме.
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происшествия, уфа, екатеринбург, flydubai
Происшествия, Уфа, Екатеринбург, Flydubai
Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет приземлился в Уфе

Рейс Flydubai, летевший в Екатеринбург, приземлился в Уфе из-за непогоды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Рейс авиакомпании Flydubai, летевший в Екатеринбург, ушел на запасной аэродром в Уфу из-за метеоусловий, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".
"Сегодня ночью следовавший к нам борт Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями. Аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время "Кольцово" принимает и отправляет воздушные суда в обычном режиме.
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26 января, 23:02
 
ПроисшествияУфаЕкатеринбургFlydubai
 
 
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