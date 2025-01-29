https://ria.ru/20250129/flydubai-1996058036.html

Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет приземлился в Уфе

Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет приземлился в Уфе - РИА Новости, 29.01.2025

Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет приземлился в Уфе

Рейс авиакомпании Flydubai, летевший в Екатеринбург, ушел на запасной аэродром в Уфу из-за метеоусловий, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:19:00+03:00

2025-01-29T10:19:00+03:00

2025-01-29T10:19:00+03:00

происшествия

уфа

екатеринбург

flydubai

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Рейс авиакомпании Flydubai, летевший в Екатеринбург, ушел на запасной аэродром в Уфу из-за метеоусловий, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". "Сегодня ночью следовавший к нам борт Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями. Аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время "Кольцово" принимает и отправляет воздушные суда в обычном режиме.

https://ria.ru/20250126/samolet-1995599557.html

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происшествия, уфа, екатеринбург, flydubai