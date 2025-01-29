Президент Финляндии рассказал, от чего зависит открытие границы с Россией
Президент Финляндии Стубб: открытие границы с Россией зависит от России
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что открытие границы с Россией, которую Финляндия закрыла в одностороннем порядке, якобы зависит от российской стороны.
"Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно. Мяч, так сказать, в руках россиян", — приводит слова Стубба телерадиовещатель Yle.
Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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