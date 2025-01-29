https://ria.ru/20250129/ferranja-1996164186.html

Итальянская модель предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Итальянская модель предстанет перед судом по делу о мошенничестве - РИА Новости, 29.01.2025

Итальянская модель предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Прокуратура Милана передала в суд дело о мошенничестве с обвиняемой моделью и блогером-миллионником Кьярой Ферраньи в связи с благотворительной кампанией по... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:04:00+03:00

2025-01-29T17:04:00+03:00

2025-01-29T17:04:00+03:00

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РИМ, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура Милана передала в суд дело о мошенничестве с обвиняемой моделью и блогером-миллионником Кьярой Ферраньи в связи с благотворительной кампанией по продаже праздничных куличей "пандоро", сообщила в среду газета Fatto Quotidiano. В октябре прокуратура завершила расследования в отношении двух коммерческих инициатив, использовавших образ предпринимательницы - фирменных куличей "пандоро" от производителя Baloccо к Рождеству 2022 года и выпущенных ранее шоколадных пасхальных яиц. В рамках этой истории в декабре 2023 году итальянское управление по охране конкуренции и рынка Antitrust оштрафовало две компании, относящиеся к активам Ферраньи, на чуть более чем миллион евро. Антимонопольщики заявили, что производитель заставил потребителей поверить в то, что покупка кондитерских изделий повлечет вклад на благотворительные цели. Согласно обвинению, в рамках рекламной кампании Ферраньи подразумевала, что ее продукция позволит поддержать онкологические исследования, однако на самом деле сумма эти цели уже была выделена. Ферраньи тогда заявила, что не уделила должного внимания коммуникационной кампании, связанной с продажей пандоро Balocco, и больше не будет связывать благотворительность с коммерческой деятельностью. Также предприниматель заявила, что передаст миллион евро в качестве пожертвования туринской детской больнице имени королевы Маргариты Савойской. В декабре 2024 года Ферраньи достигла соглашения с ассоциацией по защите прав потребителей Codacons о компенсации, взяв на себя обязательство выплатить 200 тысяч евро на благотворительность. Первое предварительное заседание по этому делу пройдет в конце сентября. Адвокаты блогера считают процесс недостаточно крупным для рассмотрения судом и заявляют, что ситуацию уже разрешили антимонопольные органы. Ферраньи является одной из самых популярных итальянских блогеров в мире, имея почти 30 миллионов подписчиков. Ее бизнес-империя c оборотом в 60 миллионов евро в год включает в себя производство одежды, обуви и аксессуаров, интернет-консалтинг, ювелирную продукцию и косметику.

https://ria.ru/20250116/dyuran-1994030297.html

https://ria.ru/20241204/posobiya-1987345869.html

https://ria.ru/20250101/pivo-1992206379.html

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