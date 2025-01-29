https://ria.ru/20250129/f35-1996066834.html

Поставку новых F-35 для Пентагона снова отложили

Поставку новых F-35 для Пентагона снова отложили - РИА Новости, 29.01.2025

Поставку новых F-35 для Пентагона снова отложили

Поставка Пентагону полностью модернизированных истребителей пятого поколения F-35 снова откладывается, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителей РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:07:00+03:00

2025-01-29T11:07:00+03:00

2025-01-29T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Поставка Пентагону полностью модернизированных истребителей пятого поколения F-35 снова откладывается, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителей работающих над самолетами компании Lockheed Martin. "Авиапарк истребителей F-35 Пентагона, возможно, не получит полную версию обновления с программным обеспечением TR-3 в этом году", - говорится в публикации. Отмечается, что усовершенствованная конфигурация TR-3 изначально должна была быть готова к весне 2023 года, но компания столкнулась с проблемами в разработке ПО. В прошлом году Lockheed Martin надеялась, что сможет завершить работу над TR-3 к весне 2025 года, но точные даты поставок модернизированных F-35 так и не были озвучены. По данным издания, Пентагон пока будет получать истребители с "усеченной" версией TR-3. В июле 2024 года помощник главы американских ВВС Эндрю Хантер сообщал журналистам, что министерство обороны США затягивает с оплатой по контракту на поставку модернизированных истребителей пятого поколения F-35, обвиняя подрядчика в задержках производства. По данным американских СМИ, помимо недоплаты, Пентагон также лишил Lockheed Martin гонорара за работу над новой конфигурацией F-35, получившей название TR-3, в объеме 60 миллионов долларов после того, как поставки усовершенствованной конфигурации были приостановлены в июле 2023 года. При этом 20 июля 2024 года Пентагон отчитался о том, что США приняли на вооружение первые три усовершенствованных истребителя F-35 из возобновленных поставок и ожидают дальнейшего их продолжения.

https://ria.ru/20241122/f-35-1985113753.html

https://ria.ru/20241017/samolet-1978470401.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , f-35