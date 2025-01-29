Постпред России в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными
Ульянов: чиновники ЕС показали свою некомпетентность в теме выборов в Белоруссии
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своём Telegram-канале, что чиновники Евросоюза показали свою некомпетентность в контексте выборов в Белоруссии, отметив, что белорусский президент Александр Лукашенко был избран народом.
"С сожалением вынужден сказать, что в контексте выборов президента Белоруссии чиновники ЕС показали собственную некомпетентность и политическую мотивацию... Лукашенко был избран белорусским народом. Чиновники ЕС не были избраны народами стран-членов ЕС", - написал Ульянов.
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