https://ria.ru/20250129/evrosoyuz-1996024610.html

Постпред России в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными

Постпред России в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными - РИА Новости, 29.01.2025

Постпред России в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своём Telegram-канале, что чиновники Евросоюза показали свою некомпетентность в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:41:00+03:00

2025-01-29T02:41:00+03:00

2025-01-29T02:41:00+03:00

в мире

белоруссия

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вена

александр лукашенко

михаил ульянов (дипломат)

евросоюз

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своём Telegram-канале, что чиновники Евросоюза показали свою некомпетентность в контексте выборов в Белоруссии, отметив, что белорусский президент Александр Лукашенко был избран народом. "С сожалением вынужден сказать, что в контексте выборов президента Белоруссии чиновники ЕС показали собственную некомпетентность и политическую мотивацию... Лукашенко был избран белорусским народом. Чиновники ЕС не были избраны народами стран-членов ЕС", - написал Ульянов. Он добавил, что недавние выборы в Румынии, Грузии, Словакии, а теперь и в Белоруссии и последующая реакция ЕС на их результаты многое говорят о "демократии в стиле ЕС, если её можно так назвать". Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, Лукашенко, избиравшийся на этот пост в седьмой раз, получил 86,82% голосов.

https://ria.ru/20250127/vybory-1995683559.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995543271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, вена, александр лукашенко, михаил ульянов (дипломат), евросоюз