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Постпред России в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными - РИА Новости, 29.01.2025
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02:41 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/evrosoyuz-1996024610.html
Постпред России в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными
Постпред России в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными - РИА Новости, 29.01.2025
Постпред России в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своём Telegram-канале, что чиновники Евросоюза показали свою некомпетентность в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:41:00+03:00
2025-01-29T02:41:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своём Telegram-канале, что чиновники Евросоюза показали свою некомпетентность в контексте выборов в Белоруссии, отметив, что белорусский президент Александр Лукашенко был избран народом. "С сожалением вынужден сказать, что в контексте выборов президента Белоруссии чиновники ЕС показали собственную некомпетентность и политическую мотивацию... Лукашенко был избран белорусским народом. Чиновники ЕС не были избраны народами стран-членов ЕС", - написал Ульянов. Он добавил, что недавние выборы в Румынии, Грузии, Словакии, а теперь и в Белоруссии и последующая реакция ЕС на их результаты многое говорят о "демократии в стиле ЕС, если её можно так назвать". Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, Лукашенко, избиравшийся на этот пост в седьмой раз, получил 86,82% голосов.
https://ria.ru/20250127/vybory-1995683559.html
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в мире, белоруссия, россия, вена, александр лукашенко, михаил ульянов (дипломат), евросоюз
В мире, Белоруссия, Россия, Вена, Александр Лукашенко, Михаил Ульянов (дипломат), Евросоюз
Постпред России в Вене назвал чиновников ЕС некомпетентными

Ульянов: чиновники ЕС показали свою некомпетентность в теме выборов в Белоруссии

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в своём Telegram-канале, что чиновники Евросоюза показали свою некомпетентность в контексте выборов в Белоруссии, отметив, что белорусский президент Александр Лукашенко был избран народом.
"С сожалением вынужден сказать, что в контексте выборов президента Белоруссии чиновники ЕС показали собственную некомпетентность и политическую мотивацию... Лукашенко был избран белорусским народом. Чиновники ЕС не были избраны народами стран-членов ЕС", - написал Ульянов.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на выборы в Белоруссии
27 января, 12:38
Он добавил, что недавние выборы в Румынии, Грузии, Словакии, а теперь и в Белоруссии и последующая реакция ЕС на их результаты многое говорят о "демократии в стиле ЕС, если её можно так назвать".
Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, Лукашенко, избиравшийся на этот пост в седьмой раз, получил 86,82% голосов.
Агитационный предвыборный баннер на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися
26 января, 13:21
 
В миреБелоруссияРоссияВенаАлександр ЛукашенкоМихаил Ульянов (дипломат)Евросоюз
 
 
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