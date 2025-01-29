https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html

Европа сделала очередной шаг к войне с Россией

Европа сделала очередной шаг к войне с Россией - РИА Новости, 29.01.2025

Европа сделала очередной шаг к войне с Россией

Российский МИД, составив "Итоговый доклад по преступлениям киевского режима в 2024 году", опубликовал его на следующий день после того, как в Брюсселе главы... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:00:00+03:00

2025-01-29T08:00:00+03:00

2025-01-29T08:03:00+03:00

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Российский МИД, составив "Итоговый доклад по преступлениям киевского режима в 2024 году", опубликовал его на следующий день после того, как в Брюсселе главы внешнеполитических ведомств еэсовского блока проголосовали за продление санкционного режима в отношении нашей страны. Результат "все — за!" подается как "победа демократии" и "умение учесть интересы всех стран". Будапешт дезавуировал несогласие, обменяв его на "гарантии энергетической безопасности". Тут же раздался клич, как Россию удалось "лишить 400 миллиардов евро дополнительных доходов", — это цитата главы МИД Франции. Откуда статистика? С потолка, вестимо.Мы — не общеевропейцы, и мы цифры берем точно не с потолка. Как и не пересчитываем на деньги то, что решается в зоне спецоперации.В докладе нашего МИД значатся не суммы в евро/долларах/рублях. А погубленные и разрушенные жизни. Число пострадавших от обстрелов вэсэушников мирных жителей на российских территориях составило пять тысяч 399 человек. Восемьсот девять человек были убиты. Среди погибших — пятьдесят один ребенок. Самому маленькому — четыре месяца от роду. Практически каждый третий украинский боеприпас был выпущен по гражданским объектам Белгородской области. А более пятой части всех прилетов в истекшем году пришлось на одну только Курскую область.Даже сопоставляя цифры, невозможно не понять, что нам противостоят в военном отношении все 27 стран — членов Евросоюза. И этот факт мы не имеем права сегодня не принимать в расчет, когда оцениваем внешнюю политику общеевропейского блока. Вне зависимости от чьих-то персональных — и по странам — интенций и деклараций, счет, как говорится, на табло. Любые объяснения ситуации, когда помощь колоссальная — милитаристская и финансовая — направляется одной стороне, а в отношении другой готовятся принять 16-й пакет санкций, перестают быть релевантными. И называются одним словом: война. В политике не декларации о намерениях и пожелания имеют значение и вес — в политике важен результат.Добавим и про энергетику, столь, как мы понимаем, дорогую общеевропейскому сердцу. Число нападений вэсэушных БПЛА на Запорожскую АЭС, согласно статистике нашего внешнеполитического ведомства, превысило 3,5 тысячи раз. МАГАТЭ эти сведения де-факто подтверждает, указывая на "сохраняющуюся угрозу ядерной безопасности".С точки зрения политической формы происходящее сегодня в зоне спецоперации, как и в Курском приграничье, есть высшая точка сознательно созданного Западом военного кризиса. С точки зрения политического содержания сложившаяся ситуация есть предельно истощившееся доверие, практически немыслимое в международных отношениях. Однако и в таком тяжелом для нашей национальной безопасности моменте мы держим окно для возможных переговоров открытым.Мы не вводим "адских санкций" и не конфискуем имеющиеся у нас западные активы. Последние — так, чтобы учла противостоящая нам сторона, — имеются. И в довольно болезненном для западных компаний объеме.Но мы, с другой стороны, не можем не учитывать, что русские люди гибнут. И гибнут ежедневно. Это не отменяет наших успехов на ЛБС, но эти жертвы для нас и горьки, и скорбны. Обменять отнятые жизни, судя по тому, как тема возможных консультаций с нашими противниками заполняет все большее медийное пространство, нам предлагают на заморозку конфликта. Идея, вызывающая скепсис даже на самом Западе.Да, мало что у тех, кто нам противостоит, может сравниться с нашей волей к победе. Мы также понимаем, что сейчас Запад, как когда-то его политические и исторические предшественники, бросает в пекло оставшиеся ресурсы, ту самую "12-ю армию генерала Венка". Но все не так просто.Евросоюз, сам себя превративший в прихожую НАТО, на следующей неделе собирает неформальную, как указано, встречу 27 еэсовских руководитей, к которым примкнут британский премьер Стармер и натовский генсек Рютте.В уютном замке под Льежем намерены обсуждать "вопросы эффективности европейской безопасности". В точном соответствии с выражением Джорджа Оруэлла "Мир — это война", практически нет сомнений, что в центре повестки дня будут исключительно военные возможности еще более агрессивного противостояния с нами. Уже не прежнего гибридного характера, не так, как сейчас, с субподрядом — за несчитанные миллиарды, отправленные Киеву, а непосредственного.Этих людей мало что может остановить в их желании нанести нам стратегическое поражение. Кроме, пожалуй, вот этих строк из доклада МИД.Следственным комитетом России "завершено дознание и направлено в органы прокуратуры 415 уголовных дел в отношении 558 лиц. По 346 уголовным делам судами вынесены приговоры в отношении 484 лиц, среди которых около 140 боевиков подразделения "Азов"*, более 40 наемников из других вооруженных формирований". Пока имена и паспорта наемников гласности не преданы, пока нами соблюдается дипломатический люфт в предельно истончившемся доверии. Но нашим противникам стоит приготовиться к тому, что красные линии Россией — и в этом аспекте тоже — будут в нужный момент публично обозначены.Заказанная Западом драка обязательно подойдет к закономерному финалу. Но имя того, кто в ней одержал победу, уже известно.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250128/es-1995870320.html

https://ria.ru/20250127/evropa-1995735339.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, европа, украина, спецоперация