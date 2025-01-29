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В Эстонии хотят ввести сбор для судов, проходящих через Балтийское море
В Эстонии хотят ввести сбор для судов, проходящих через Балтийское море - РИА Новости, 29.01.2025
В Эстонии хотят ввести сбор для судов, проходящих через Балтийское море
Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур призвал ввести для ищущих через Балтику судов отдельный сбор, который покрывал бы траты на защиту подводных кабелей. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:39:00+03:00
2025-01-29T12:39:00+03:00
2025-01-29T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур призвал ввести для ищущих через Балтику судов отдельный сбор, который покрывал бы траты на защиту подводных кабелей. "Например, когда вы едете в аэропорт... вы платите аэропортовый сбор, который входит в стоимость билета... Поэтому однажды, возможно, мы станем свидетелями того, что при прохождении через Датские проливы (судоходные - ред.) компании будут платить этот сбор, который, по сути, является страховым взносом за повреждение кабелей", - сказал Певкур в интервью Рейтер. Глава оборонного ведомства заявил, что власти изучают разные варианты, странам нужно будет прийти к общему решению. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в конце прошлого года. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что любые спекуляции якобы российском следе в этой истории нацелены на то, чтобы помешать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в регионе.
https://ria.ru/20250122/baltika-1994987520.html
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в мире, финляндия, эстония, балтийское море, ханно певкур, мария захарова
В мире, Финляндия, Эстония, Балтийское море, Ханно Певкур, Мария Захарова
В Эстонии хотят ввести сбор для судов, проходящих через Балтийское море
Министр обороны Эстонии Певкур предложил ввести для судов в Балтийском море сбор