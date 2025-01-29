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ЕС предложил расширить санкции против российской авиации, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025
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12:29 29.01.2025 (обновлено: 12:30 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/es-1996084612.html
ЕС предложил расширить санкции против российской авиации, пишет Bloomberg
ЕС предложил расширить санкции против российской авиации, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025
ЕС предложил расширить санкции против российской авиации, пишет Bloomberg
ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает расширить ограничения в отношении российской и "контролируемой РФ" авиации, а также запретить транзакции с... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:29:00+03:00
2025-01-29T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает расширить ограничения в отношении российской и "контролируемой РФ" авиации, а также запретить транзакции с обширным списком российских портов и аэропортов, сообщило агентство Блумберг, ссылаясь в статье на документ, попавший в его распоряжение, и источники, знакомые с ситуацией. "ЕС предлагает... расширить ограничения на российские и контролируемые Россией самолеты, а также запретить транзакции с широким списком российских портов и аэропортов", - говорится в сообщении агентства. Как сообщает Блумберг, речь идет о портах и аэропортах, которые, как бездоказательно утверждает ЕС, якобы используются для транспортировки оружия и запрещенных деталей, необходимых для его производства. Отмечается, что предложение включает исключения для транспортировок, "связанных с энергетикой и чрезвычайными ситуациями". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250128/vengriya-1995870874.html
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россия, москва, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
ЕС предложил расширить санкции против российской авиации, пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС хочет расширить ограничения на авиацию, аэропорты, порты России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает расширить ограничения в отношении российской и "контролируемой РФ" авиации, а также запретить транзакции с обширным списком российских портов и аэропортов, сообщило агентство Блумберг, ссылаясь в статье на документ, попавший в его распоряжение, и источники, знакомые с ситуацией.
"ЕС предлагает... расширить ограничения на российские и контролируемые Россией самолеты, а также запретить транзакции с широким списком российских портов и аэропортов", - говорится в сообщении агентства.
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Как сообщает Блумберг, речь идет о портах и аэропортах, которые, как бездоказательно утверждает ЕС, якобы используются для транспортировки оружия и запрещенных деталей, необходимых для его производства. Отмечается, что предложение включает исключения для транспортировок, "связанных с энергетикой и чрезвычайными ситуациями".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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