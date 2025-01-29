https://ria.ru/20250129/es-1996078486.html

Bloomberg узнал подробности новых санкций ЕС против России

Bloomberg узнал подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 29.01.2025

Bloomberg узнал подробности новых санкций ЕС против России

Евросоюз в рамках новых санкций против РФ предлагает запретить временное хранение российской нефти на территории блока, передает агентство Блумберг, ссылаясь на РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:06:00+03:00

2025-01-29T12:06:00+03:00

2025-01-29T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций против РФ предлагает запретить временное хранение российской нефти на территории блока, передает агентство Блумберг, ссылаясь на документ, попавший в его распоряжение, и источники, знакомые с ситуацией."ЕС предлагает запретить временное хранение российской нефти внутри блока", - передает агентство.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html

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европа, россия, евросоюз, владимир путин, москва, в мире