https://ria.ru/20250129/es-1996054874.html

ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, сообщил Bloomberg

ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025

ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, сообщил Bloomberg

Евросоюз рассматривает возможность отключения около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:56:00+03:00

2025-01-29T09:56:00+03:00

2025-01-29T09:56:00+03:00

экономика

россия

европа

москва

владимир путин

евросоюз

swift

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность отключения около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее агентство уже сообщало о таких планах ЕС, но не озвучивало число банков, которые могут подпасть под ограничения. "В пакете... предлагаются санкции, которые отключат от банковской системы SWIFT около 15 банков", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, Еврокомиссия также предлагает постепенно запретить импорт российского алюминия. Согласно ее плану, клиенты в Европе смогут в течение года покупать его по системе квот, затем вступит в силу полный запрет на эти операции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250128/vengriya-1995870874.html

https://ria.ru/20250129/rubio-1996028644.html

россия

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, европа, москва, владимир путин, евросоюз, swift, еврокомиссия, санкции в отношении россии