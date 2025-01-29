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ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025
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09:56 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/es-1996054874.html
ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, сообщил Bloomberg
ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 29.01.2025
ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, сообщил Bloomberg
Евросоюз рассматривает возможность отключения около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:56:00+03:00
2025-01-29T09:56:00+03:00
экономика
россия
европа
москва
владимир путин
евросоюз
swift
еврокомиссия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность отключения около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее агентство уже сообщало о таких планах ЕС, но не озвучивало число банков, которые могут подпасть под ограничения. "В пакете... предлагаются санкции, которые отключат от банковской системы SWIFT около 15 банков", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, Еврокомиссия также предлагает постепенно запретить импорт российского алюминия. Согласно ее плану, клиенты в Европе смогут в течение года покупать его по системе квот, затем вступит в силу полный запрет на эти операции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250128/vengriya-1995870874.html
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экономика, россия, европа, москва, владимир путин, евросоюз, swift, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, SWIFT, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕС может отключить от SWIFT около 15 российских банков, сообщил Bloomberg

Bloomberg: Евросоюз может отключить от SWIFT около 15 российских банков

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность отключения около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее агентство уже сообщало о таких планах ЕС, но не озвучивало число банков, которые могут подпасть под ограничения.
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"В пакете... предлагаются санкции, которые отключат от банковской системы SWIFT около 15 банков", - говорится в сообщении агентства.
По данным Блумберг, Еврокомиссия также предлагает постепенно запретить импорт российского алюминия. Согласно ее плану, клиенты в Европе смогут в течение года покупать его по системе квот, затем вступит в силу полный запрет на эти операции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаРоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинЕвросоюзSWIFTЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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