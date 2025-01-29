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ЕП предложит ввести новые пошлины на российскую сельхозпродукцию - РИА Новости, 29.01.2025
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17:45 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ep-1996177016.html
ЕП предложит ввести новые пошлины на российскую сельхозпродукцию
ЕП предложит ввести новые пошлины на российскую сельхозпродукцию - РИА Новости, 29.01.2025
ЕП предложит ввести новые пошлины на российскую сельхозпродукцию
Европейский парламент пока не получал законодательное предложение Еврокомиссии о введении новых заградительных пошлин на сельскохозяйственную продукцию из... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:45:00+03:00
2025-01-29T17:45:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Европейский парламент пока не получал законодательное предложение Еврокомиссии о введении новых заградительных пошлин на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, после поступления предложения глава ЕП направит его сначала на утверждение в профильный комитет, после чего оно будет еще вынесено на голосование на пленарной сессии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента. Во вторник Еврокомиссия предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере. "Во вторник 28 января Европейская комиссия приняла предложение о регулировании изменения таможенных пошлин, применяемых к импорту и экспорту напрямую или косвенно из России и Белоруссии. Согласно обычной законодательной процедуре предложение Еврокомиссии передается в Совет ЕС и Европарламент. После того, как Европарламент получит предложение Еврокомиссии, глава ЕП направит его в соответствующий комитет для рассмотрения. На данном этапе у нас нет дополнительной информации относительно этого предложения", - отметил собеседник агентства. В Еврокомиссии во вторник также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу. Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
https://ria.ru/20250113/neft-1993471612.html
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экономика, россия, белоруссия, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
Экономика, Россия, Белоруссия, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
ЕП предложит ввести новые пошлины на российскую сельхозпродукцию

ЕП пока не получал предложение ЕК о новых пошлинах на сельхозпродукцию из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Европейский парламент пока не получал законодательное предложение Еврокомиссии о введении новых заградительных пошлин на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, после поступления предложения глава ЕП направит его сначала на утверждение в профильный комитет, после чего оно будет еще вынесено на голосование на пленарной сессии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Европарламента.
Во вторник Еврокомиссия предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере.
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"Во вторник 28 января Европейская комиссия приняла предложение о регулировании изменения таможенных пошлин, применяемых к импорту и экспорту напрямую или косвенно из России и Белоруссии. Согласно обычной законодательной процедуре предложение Еврокомиссии передается в Совет ЕС и Европарламент. После того, как Европарламент получит предложение Еврокомиссии, глава ЕП направит его в соответствующий комитет для рассмотрения. На данном этапе у нас нет дополнительной информации относительно этого предложения", - отметил собеседник агентства.
В Еврокомиссии во вторник также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.
Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
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