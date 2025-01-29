https://ria.ru/20250129/energocom-1996134793.html

Молдавия обеспечила энергопотребление в стране на 30 января за счет импорта

Молдавия обеспечила энергопотребление в стране на 30 января за счет импорта - РИА Новости, 29.01.2025

Молдавия обеспечила энергопотребление в стране на 30 января за счет импорта

Компания Energocom, являющаяся поставщиком электроэнергии в Молдавии, заявила, что на 30 января полностью обеспечила энергопотребление, зарезервировав... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:03:00+03:00

2025-01-29T16:03:00+03:00

2025-01-29T16:03:00+03:00

молдавия

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КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Компания Energocom, являющаяся поставщиком электроэнергии в Молдавии, заявила, что на 30 января полностью обеспечила энергопотребление, зарезервировав необходимые для дополнения внутреннего производства объемы за счет импорта. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Прогнозируется, что 30 января потребление электроэнергии на правом берегу Днестра будет на уровне предыдущего дня, 29 января… Компания Energocom полностью зарезервировала коммерческие мощности на границе с Румынией", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.Ожидается, что внутреннее производство составит около 31% от необходимого потребления, а остальная часть будет дополняться импортом на основе двусторонних контрактов и на румынской бирже. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996093000.html

https://ria.ru/20250128/gosdolg-1995850017.html

молдавия

днестр

кишинев

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молдавия, днестр, кишинев, дорин речан, газпром, в мире