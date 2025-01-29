https://ria.ru/20250129/eksperty-1996099715.html
Эксперты высоко оценили работу Корпорации развития Енисейской Сибири
Эксперты высоко оценили работу Корпорации развития Енисейской Сибири - РИА Новости, 29.01.2025
Эксперты высоко оценили работу Корпорации развития Енисейской Сибири
Эксперты Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) дали высокую оценку деятельности Корпорации развития Енисейской Сибири среди... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:54:00+03:00
2025-01-29T13:54:00+03:00
2025-01-29T13:54:00+03:00
россия
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996101820_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_037d551e824aebadf0aa7cb8ceeb1be2.jpg
КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Эксперты Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) дали высокую оценку деятельности Корпорации развития Енисейской Сибири среди региональных спецорганизаций России, сообщает Корпорация развития Енисейской Сибири. "Корпорация развития Енисейской Сибири получила высокую оценку экспертов Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) и вошла в группу А. Эта группа объединяет институты развития субъектов с самыми высокими показателями по качеству работы. Анализ проводился среди региональных организаций развития", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы Корпорации, оценка проводится по 80 критериям. В частности, эксперты учитывали стратегическое планирование, взаимодействие с инвесторами, привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов, межрегиональное сотрудничество. "По итогам независимой оценки качества работы корпорация развития Енисейской Сибири получила 96 процентов. Это самый высокий показатель среди региональных спецорганизаций Российской Федерации, которые проходили аудит. Таким образом, Корпорация развития Енисейской Сибири закрепила свою позицию в числе лучших, среди которых спецорганизации по работе с инвесторами из Нижегородской, Ленинградской, Тюменской, Самарской, Московской областей и Республики Татарстан", – сказал исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин. Корпорация развития Енисейской Сибири определена специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Красноярском крае. На сопровождении корпорации находится 283 инвестпроекта на общую сумму 3 триллиона рублей, из них 27 инициатив включены в КИП "Енисейская Сибирь". "По сравнению с 2023 годом инвестиционный портфель корпорации вырос почти на 40 процентов. Успешно реализованы 17 инвестпроектов, еще 62 находятся в стадии реализации, то есть на этапе подготовки проектно-сметной документации или строительно-монтажных работ", – отметил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.
https://ria.ru/20241021/proekt-1979114617.html
https://ria.ru/20231017/arktika-1902506673.html
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996101820_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9cbc6d340bdeb3da57e6bdbcd5e68c8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярский край
Россия, Красноярский край
КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Эксперты Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) дали высокую оценку деятельности Корпорации развития Енисейской Сибири среди региональных спецорганизаций России, сообщает Корпорация развития Енисейской Сибири.
"Корпорация развития Енисейской Сибири получила высокую оценку экспертов Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) и вошла в группу А. Эта группа объединяет институты развития субъектов с самыми высокими показателями по качеству работы. Анализ проводился среди региональных организаций развития", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Корпорации, оценка проводится по 80 критериям. В частности, эксперты учитывали стратегическое планирование, взаимодействие с инвесторами, привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов, межрегиональное сотрудничество.
"По итогам независимой оценки качества работы корпорация развития Енисейской Сибири получила 96 процентов. Это самый высокий показатель среди региональных спецорганизаций Российской Федерации, которые проходили аудит. Таким образом, Корпорация развития Енисейской Сибири закрепила свою позицию в числе лучших, среди которых спецорганизации по работе с инвесторами из Нижегородской, Ленинградской, Тюменской, Самарской, Московской областей и Республики Татарстан", – сказал исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин.
Корпорация развития Енисейской Сибири определена специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Красноярском крае. На сопровождении корпорации находится 283 инвестпроекта на общую сумму 3 триллиона рублей, из них 27 инициатив включены в КИП "Енисейская Сибирь".
"По сравнению с 2023 годом инвестиционный портфель корпорации вырос почти на 40 процентов. Успешно реализованы 17 инвестпроектов, еще 62 находятся в стадии реализации, то есть на этапе подготовки проектно-сметной документации или строительно-монтажных работ", – отметил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.