https://ria.ru/20250129/ek-1996018992.html

Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России

Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России - РИА Новости, 29.01.2025

Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России

Еврокомиссия предлагает ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T00:56:00+03:00

2025-01-29T00:56:00+03:00

2025-01-29T00:56:00+03:00

экономика

россия

белоруссия

брюссель

марош шефчович

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еврокомиссия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере, следует из текста предложения, опубликованного ЕК. "Импорт в ЕС карбамида и азотных удобрений из России достиг значительных показателей в 2023 году, составив 3,6 миллиона тонн, и еще существенно вырос в 2024 году… Импорт данных удобрений отражает ситуацию экономической зависимости от России", - говорится в документе. Импорт других сельхозтоваров пока не является столь значимым, однако, учитывая сложившуюся в ЕС ситуацию, без заградительных мер Россия, по мнению Брюсселя, могла бы его быстро нарастить. В свою очередь европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что "ЕС сделает все необходимое для защиты европейских производителей удобрений и фермеров". Ранее Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором представила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из РФ и Белоруссии. При этом новые ограничительные меры ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу. Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.

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экономика, россия, белоруссия, брюссель, марош шефчович, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, пошлины