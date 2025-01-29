https://ria.ru/20250129/ek-1996018992.html
Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России
Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России - РИА Новости, 29.01.2025
Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России
Еврокомиссия предлагает ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T00:56:00+03:00
2025-01-29T00:56:00+03:00
2025-01-29T00:56:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере, следует из текста предложения, опубликованного ЕК. "Импорт в ЕС карбамида и азотных удобрений из России достиг значительных показателей в 2023 году, составив 3,6 миллиона тонн, и еще существенно вырос в 2024 году… Импорт данных удобрений отражает ситуацию экономической зависимости от России", - говорится в документе. Импорт других сельхозтоваров пока не является столь значимым, однако, учитывая сложившуюся в ЕС ситуацию, без заградительных мер Россия, по мнению Брюсселя, могла бы его быстро нарастить. В свою очередь европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что "ЕС сделает все необходимое для защиты европейских производителей удобрений и фермеров". Ранее Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором представила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из РФ и Белоруссии. При этом новые ограничительные меры ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу. Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
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экономика, россия, белоруссия, брюссель, марош шефчович, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, пошлины
Экономика, Россия, Белоруссия, Брюссель, Марош Шефчович, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Пошлины
Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России
ЕК предложила пошлины на сельхозтовары из РФ из-за опасений усиления зависимости