Рейтинг@Mail.ru
Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:56 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ek-1996018992.html
Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России
Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России - РИА Новости, 29.01.2025
Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России
Еврокомиссия предлагает ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T00:56:00+03:00
2025-01-29T00:56:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
брюссель
марош шефчович
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере, следует из текста предложения, опубликованного ЕК. "Импорт в ЕС карбамида и азотных удобрений из России достиг значительных показателей в 2023 году, составив 3,6 миллиона тонн, и еще существенно вырос в 2024 году… Импорт данных удобрений отражает ситуацию экономической зависимости от России", - говорится в документе. Импорт других сельхозтоваров пока не является столь значимым, однако, учитывая сложившуюся в ЕС ситуацию, без заградительных мер Россия, по мнению Брюсселя, могла бы его быстро нарастить. В свою очередь европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что "ЕС сделает все необходимое для защиты европейских производителей удобрений и фермеров". Ранее Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором представила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из РФ и Белоруссии. При этом новые ограничительные меры ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу. Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
https://ria.ru/20250128/tramp-1995720261.html
https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html
https://ria.ru/20250128/myaso-1995390206.html
россия
белоруссия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белоруссия, брюссель, марош шефчович, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, пошлины
Экономика, Россия, Белоруссия, Брюссель, Марош Шефчович, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Пошлины
Названа причина желания ЕК ввести новые пошлины против России

ЕК предложила пошлины на сельхозтовары из РФ из-за опасений усиления зависимости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России, так как опасается усиления зависимости от РФ в этой сфере, следует из текста предложения, опубликованного ЕК.
"Импорт в ЕС карбамида и азотных удобрений из России достиг значительных показателей в 2023 году, составив 3,6 миллиона тонн, и еще существенно вырос в 2024 году… Импорт данных удобрений отражает ситуацию экономической зависимости от России", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Между паникой и надеждой: Трамп начал дрессировку Европы
Вчера, 08:00
Импорт других сельхозтоваров пока не является столь значимым, однако, учитывая сложившуюся в ЕС ситуацию, без заградительных мер Россия, по мнению Брюсселя, могла бы его быстро нарастить.
В свою очередь европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что "ЕС сделает все необходимое для защиты европейских производителей удобрений и фермеров".
Ранее Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором представила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из РФ и Белоруссии. При этом новые ограничительные меры ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Санкции сработали неожиданно: глобальное потепление отменяется
Вчера, 08:00
Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
Мужчина идет по Большому Москворецкому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
"Подсадим всю Азию". Россия нашла новый стратегический ресурс
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияБрюссельМарош ШефчовичЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентПошлины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала