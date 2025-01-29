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Ефимов: на западе Москвы на внебюджетные средства возвели 34 нежилых здания - РИА Новости, 29.01.2025
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14:12 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/efimov-1996078790.html
Ефимов: на западе Москвы на внебюджетные средства возвели 34 нежилых здания
Ефимов: на западе Москвы на внебюджетные средства возвели 34 нежилых здания - РИА Новости, 29.01.2025
Ефимов: на западе Москвы на внебюджетные средства возвели 34 нежилых здания
В семи районах в Западном административном округе Москвы в 2024 году за счет внебюджетных средств построили 34 нежилых здания общей площадью 416 тысяч... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:12:00+03:00
2025-01-29T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В семи районах в Западном административном округе Москвы в 2024 году за счет внебюджетных средств построили 34 нежилых здания общей площадью 416 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В минувшем году 34 объекта нежилой недвижимости общей площадью 416 тысяч квадратных метров построили в районах Кунцево, Дорогомилово, Раменки, Крылатское, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино и Можайский. В их числе – корпуса студенческих общежитий, храм, гостиничный комплекс, объекты деловой и спортивной инфраструктуры, а также пять образовательных учреждений на более чем 1,4 тысячи мест. В новых объектах создали около 3,3 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, уточняется в сообщении, в Западном округе в прошлом году появилось четыре детсада на 640 детей. Кроме того, формируется городок с общежитиями для студентов около Сколковского института науки и технологий.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за прошедший год в 2024 год в городе построили более 80 образовательных, медицинских, культурных и спортивных объектов, в том числе 50 из них возвели за счет внебюджетных средств.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, сколковский институт науки и технологий
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Сколковский институт науки и технологий

Ефимов: на западе Москвы на внебюджетные средства возвели 34 нежилых здания

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В семи районах в Западном административном округе Москвы в 2024 году за счет внебюджетных средств построили 34 нежилых здания общей площадью 416 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В минувшем году 34 объекта нежилой недвижимости общей площадью 416 тысяч квадратных метров построили в районах Кунцево, Дорогомилово, Раменки, Крылатское, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино и Можайский. В их числе – корпуса студенческих общежитий, храм, гостиничный комплекс, объекты деловой и спортивной инфраструктуры, а также пять образовательных учреждений на более чем 1,4 тысячи мест. В новых объектах создали около 3,3 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, уточняется в сообщении, в Западном округе в прошлом году появилось четыре детсада на 640 детей. Кроме того, формируется городок с общежитиями для студентов около Сколковского института науки и технологий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за прошедший год в 2024 год в городе построили более 80 образовательных, медицинских, культурных и спортивных объектов, в том числе 50 из них возвели за счет внебюджетных средств.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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