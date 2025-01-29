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При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/dzerzhinsk-1996193448.html
При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.01.2025
При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:58:00+03:00
2025-01-29T18:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.Дзержинск расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении.Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 13.00 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html
https://ria.ru/20250129/vsu-1996132147.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
Дзержинск расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Вчера, 14:29
«
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 13.00 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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