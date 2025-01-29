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При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.01.2025
При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:58:00+03:00
2025-01-29T18:58:00+03:00
2025-01-29T18:58:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.Дзержинск расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении.Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 13.00 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель