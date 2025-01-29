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Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали две тысячи рублей - РИА Новости, 29.01.2025
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23:29 29.01.2025 (обновлено: 23:33 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/dugina-1996219472.html
Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали две тысячи рублей
Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали две тысячи рублей - РИА Новости, 29.01.2025
Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали две тысячи рублей
Осужденному по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной обещали две тысячи рублей за поддельных техпаспорт на машину обвиняемой в преступлении... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T23:29:00+03:00
2025-01-29T23:33:00+03:00
россия
происшествия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
дарья дугина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Осужденному по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной обещали две тысячи рублей за поддельных техпаспорт на машину обвиняемой в преступлении украинке Натальи Вовк, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские.Из показаний осужденного следует, что в зависимости от сложности он получал 10-15% от стоимости заказа - от 2 до 4 тысяч рублей.Как говорится в материалах, сначала он сообщил, что получил за заказ 2 тысячи рублей, однако позже отказался от показаний и сообщил, что ему только обещали перевести эту сумму.Ранее сообщалось, что осужденные за подделку документов действовали в составе организованной группы.
https://ria.ru/20250128/rassledovanie-1995809665.html
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россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
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россия, происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Россия, Происшествия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Украина, Дарья Дугина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали две тысячи рублей

Осужденному по делу Дугиной обещали две тысячи рублей за поддельный техпаспорт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прощание с Дарьей Дугиной. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Осужденному по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной обещали две тысячи рублей за поддельных техпаспорт на машину обвиняемой в преступлении украинке Натальи Вовк, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские.
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Из показаний осужденного следует, что в зависимости от сложности он получал 10-15% от стоимости заказа - от 2 до 4 тысяч рублей.
Как говорится в материалах, сначала он сообщил, что получил за заказ 2 тысячи рублей, однако позже отказался от показаний и сообщил, что ему только обещали перевести эту сумму.
Ранее сообщалось, что осужденные за подделку документов действовали в составе организованной группы.
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РоссияПроисшествияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)УкраинаДарья ДугинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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