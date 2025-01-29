https://ria.ru/20250129/dugina-1996219472.html

Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали две тысячи рублей

Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали две тысячи рублей - РИА Новости, 29.01.2025

Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали две тысячи рублей

Осужденному по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной обещали две тысячи рублей за поддельных техпаспорт на машину обвиняемой в преступлении... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T23:29:00+03:00

2025-01-29T23:29:00+03:00

2025-01-29T23:33:00+03:00

россия

происшествия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

дарья дугина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Осужденному по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной обещали две тысячи рублей за поддельных техпаспорт на машину обвиняемой в преступлении украинке Натальи Вовк, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве - казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские.Из показаний осужденного следует, что в зависимости от сложности он получал 10-15% от стоимости заказа - от 2 до 4 тысяч рублей.Как говорится в материалах, сначала он сообщил, что получил за заказ 2 тысячи рублей, однако позже отказался от показаний и сообщил, что ему только обещали перевести эту сумму.Ранее сообщалось, что осужденные за подделку документов действовали в составе организованной группы.

https://ria.ru/20250128/rassledovanie-1995809665.html

https://ria.ru/20250127/rassledovanie-1995623151.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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россия, происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной