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На Алтае две машины столкнулись на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 29.01.2025
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08:50 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/dtp-1996041814.html
На Алтае две машины столкнулись на трассе, есть погибшие
На Алтае две машины столкнулись на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 29.01.2025
На Алтае две машины столкнулись на трассе, есть погибшие
Три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:50:00+03:00
2025-01-29T08:50:00+03:00
происшествия
алтайский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БАРНАУЛ , 29 янв – РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России. "В 09:35 (5:35 мск - ред.) на 157-м километре автодороги Волчиха - Новоегорьевское произошло столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21099 при совершении обгона допустил столкновение с "Рено Логан". В результате столкновения три человека погибли, два пострадали", - говорится в сообщении. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работает экипаж дорожно-патрульной службы. Происшествием заинтересовалась краевая прокуратура. Помощник регионального прокурора Мария Антошкина сообщила журналистам, что среди пострадавших есть ребенок. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Волчихинского района проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания дорожной сети", - подчеркнула Антошкина.
https://ria.ru/20250112/dtp-1993350024.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Алтайский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Алтае две машины столкнулись на трассе, есть погибшие

В Алтайском крае 3 человека погибли и 2 пострадали в ДТП с 2 машинами на трассе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ , 29 янв – РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
«
"В 09:35 (5:35 мск - ред.) на 157-м километре автодороги Волчиха - Новоегорьевское произошло столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21099 при совершении обгона допустил столкновение с "Рено Логан". В результате столкновения три человека погибли, два пострадали", - говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работает экипаж дорожно-патрульной службы. Происшествием заинтересовалась краевая прокуратура. Помощник регионального прокурора Мария Антошкина сообщила журналистам, что среди пострадавших есть ребенок.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Волчихинского района проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания дорожной сети", - подчеркнула Антошкина.
Место ДТП с участием микроавтобуса в Бийске Алтайского края. 12 января 2025 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
На Алтае микроавтобус попал в ДТП, пострадали дети
12 января, 15:11
 
ПроисшествияАлтайский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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