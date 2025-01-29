https://ria.ru/20250129/dtp-1996041814.html

На Алтае две машины столкнулись на трассе, есть погибшие

На Алтае две машины столкнулись на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 29.01.2025

На Алтае две машины столкнулись на трассе, есть погибшие

Три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:50:00+03:00

2025-01-29T08:50:00+03:00

2025-01-29T08:50:00+03:00

происшествия

алтайский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

БАРНАУЛ , 29 янв – РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России. "В 09:35 (5:35 мск - ред.) на 157-м километре автодороги Волчиха - Новоегорьевское произошло столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21099 при совершении обгона допустил столкновение с "Рено Логан". В результате столкновения три человека погибли, два пострадали", - говорится в сообщении. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работает экипаж дорожно-патрульной службы. Происшествием заинтересовалась краевая прокуратура. Помощник регионального прокурора Мария Антошкина сообщила журналистам, что среди пострадавших есть ребенок. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Волчихинского района проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания дорожной сети", - подчеркнула Антошкина.

https://ria.ru/20250112/dtp-1993350024.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)