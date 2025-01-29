На Алтае две машины столкнулись на трассе, есть погибшие
В Алтайском крае 3 человека погибли и 2 пострадали в ДТП с 2 машинами на трассе
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ , 29 янв – РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
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"В 09:35 (5:35 мск - ред.) на 157-м километре автодороги Волчиха - Новоегорьевское произошло столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21099 при совершении обгона допустил столкновение с "Рено Логан". В результате столкновения три человека погибли, два пострадали", - говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работает экипаж дорожно-патрульной службы. Происшествием заинтересовалась краевая прокуратура. Помощник регионального прокурора Мария Антошкина сообщила журналистам, что среди пострадавших есть ребенок.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Волчихинского района проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания дорожной сети", - подчеркнула Антошкина.
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