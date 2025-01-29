https://ria.ru/20250129/dron-1996127375.html

Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для Украины

Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для Украины - РИА Новости, 29.01.2025

Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для Украины

Финская оборонная компания Insta создала новый дрон-камикадзе для применения на Украине, говорится в заявлении производителя. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:41:00+03:00

2025-01-29T15:41:00+03:00

2025-01-29T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Финская оборонная компания Insta создала новый дрон-камикадзе для применения на Украине, говорится в заявлении производителя."Insta разработала новую, более эффективную версию комбинации дрона и запатентованного взрывного заряда", — отмечается в сообщении.Как рассказали в компании, внизу дрона-камикадзе, получившего название Insta Steel Eagle, прикрепляется заряд, его по воздуху доставляют к цели, над которой он взрывается.Отмечается, что заряд весом около 3,6 килограмма содержит стальные или вольфрамовые шарики, осколки которых, как утверждает производитель, могут разлетаться на площадь около двух тысяч квадратных метров (площадь 40 на 50 метров).Сейчас новый тип БПЛА доступен только для Украины, но в будущем его начнут продавать в Европе и странах НАТО, добавили в Insta.Россия считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию, напрямую вовлекают членов Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат с военной помощью ля Украины, станут законной целью для российских войск.

https://ria.ru/20250128/butusov-1995827758.html

https://ria.ru/20250124/postavki-1995245675.html

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украина, россия, европа, сергей лавров, нато, в мире, финляндия