https://ria.ru/20250129/drk-1996074331.html

Посол России в ДРК рассказал о работе диппредставительства в Киншасе

Посол России в ДРК рассказал о работе диппредставительства в Киншасе - РИА Новости, 29.01.2025

Посол России в ДРК рассказал о работе диппредставительства в Киншасе

Посольство России в Киншасе работает в штатном режиме в свете ситуации в Демократической Республике Конго (ДРК), серьезных инцидентов у здания... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:45:00+03:00

2025-01-29T11:45:00+03:00

2025-01-29T11:58:00+03:00

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киншаса (город)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Посольство России в Киншасе работает в штатном режиме в свете ситуации в Демократической Республике Конго (ДРК), серьезных инцидентов у здания диппредставительства не было, заявил посол РФ в ДРК Карл Тихазе."Российское посольство в Киншасе работает в штатном режиме. Каких-либо серьезных инцидентов перед нашим диппредставительством пока не было", - сказал Тихазе в эфире телеканала "Россия-24".Он добавил, что находящиеся в этой африканской стране россияне пока не обращались за помощью в посольство. Тихазе призвал пребывающих в районе обострения российских граждан покинуть его по возможности, а желающим приехать в ДРК порекомендовал воздержаться от поездок."Находящиеся на востоке республики российские миротворцы находятся в безопасности, с ними поддерживается постоянный контакт", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

https://ria.ru/20250129/kongo-1996019734.html

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россия, в мире, киншаса (город)