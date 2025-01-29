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Мэр города в США ввязалась в драку во время заседания совета попечителей - РИА Новости, 29.01.2025
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15:14 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/draka-1996120207.html
Мэр города в США ввязалась в драку во время заседания совета попечителей
Мэр города в США ввязалась в драку во время заседания совета попечителей - РИА Новости, 29.01.2025
Мэр города в США ввязалась в драку во время заседания совета попечителей
Мэр города Саут-Холланд (штат Иллинойс) и одновременно глава администрации округа Торнтон Тиффани Хеньярд ввязалась в массовую драку во время заседания совета... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:14:00+03:00
2025-01-29T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мэр города Саут-Холланд (штат Иллинойс) и одновременно глава администрации округа Торнтон Тиффани Хеньярд ввязалась в массовую драку во время заседания совета попечителей округа, сообщает телеканал ABC7 Chicago. "Перед дракой на заседании было много словесных перепалок... Драка разразилась во время публичных комментариев, вызвав хаос, который местные жители охарактеризовали как позорный", — отмечает телеканал. По словам очевидцев, инцидент произошел после того, как активист Джедидайя Браун выкрикнул оскорбление в адрес Хеньярд и двинулся в ее сторону. В этот момент сторонники мэра встали на ее защиту и заседание переросло в массовую потасовку, в которой участвовала и сама глава города. "Когда начали драться мужчины - это одно. Но когда она (Хеньярд) тоже вступила в драку, я была ошеломлена. Я была шокирована", — приводит телеканал слова местной жительницы. Другой свидетель рассказал ABC7 Chicago, что мэр в ходе драки ударилась головой о стол, и, возможно, была травмирована. По данным телеканала, конфликт произошел на фоне политического кризиса в совете округа Торнтон, который привел к временному приостановлению работы местного правительства. На заседании администрация округа наконец смогла утвердить местный нормативный акт, определяющий объем собираемых налогов. Несмотря на потасовку, совет также проголосовал за отстранение двух приближенных Хеньярд с сохранением зарплаты и привлечением независимых аудиторов для проверки их деятельности, отмечается в материале.
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иллинойс, сша, в мире
Иллинойс, США, В мире
Мэр города в США ввязалась в драку во время заседания совета попечителей

ABC7 Chicago: мэр Саут-Холланда ввязалась в массовую драку на заседании совета

© Fotolia / mario beauregardОфицер полиции США
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Fotolia / mario beauregard
Офицер полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мэр города Саут-Холланд (штат Иллинойс) и одновременно глава администрации округа Торнтон Тиффани Хеньярд ввязалась в массовую драку во время заседания совета попечителей округа, сообщает телеканал ABC7 Chicago.
«
"Перед дракой на заседании было много словесных перепалок... Драка разразилась во время публичных комментариев, вызвав хаос, который местные жители охарактеризовали как позорный", — отмечает телеканал.
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По словам очевидцев, инцидент произошел после того, как активист Джедидайя Браун выкрикнул оскорбление в адрес Хеньярд и двинулся в ее сторону. В этот момент сторонники мэра встали на ее защиту и заседание переросло в массовую потасовку, в которой участвовала и сама глава города.
«
"Когда начали драться мужчины - это одно. Но когда она (Хеньярд) тоже вступила в драку, я была ошеломлена. Я была шокирована", — приводит телеканал слова местной жительницы.
Другой свидетель рассказал ABC7 Chicago, что мэр в ходе драки ударилась головой о стол, и, возможно, была травмирована.
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По данным телеканала, конфликт произошел на фоне политического кризиса в совете округа Торнтон, который привел к временному приостановлению работы местного правительства. На заседании администрация округа наконец смогла утвердить местный нормативный акт, определяющий объем собираемых налогов.
Несмотря на потасовку, совет также проголосовал за отстранение двух приближенных Хеньярд с сохранением зарплаты и привлечением независимых аудиторов для проверки их деятельности, отмечается в материале.
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