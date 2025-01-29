https://ria.ru/20250129/dorogi-1996121105.html

В Красноярском крае за год отремонтируют порядка 180 км дорог

В Красноярском крае за год отремонтируют порядка 180 км дорог - РИА Новости, 29.01.2025

В Красноярском крае за год отремонтируют порядка 180 км дорог

Дорожники планируют в течение года отремонтировать порядка 180 дорог на территории Красноярского края, сообщает управление автомобильных дорог региона. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:17:00+03:00

2025-01-29T15:17:00+03:00

2025-01-29T15:17:00+03:00

красноярский край

большемуртинский район

шарыпово

михаил котюков

дороги

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КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Дорожники планируют в течение года отремонтировать порядка 180 дорог на территории Красноярского края, сообщает управление автомобильных дорог региона. "В этом году ремонт дорог пройдет на 63 объектах региональной дорожной сети. Работы пройдут в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Планируется отремонтировать порядка 180 км покрытия, общая стоимость работ составит 6,7 млрд рублей. Контракты для большинства объектов уже заключены. Дорожный ремонт проходит под контролем губернатора края Михаила Котюкова", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в этом сезоне завершится ремонт 24 переходящих с прошлого года объектов. В том числе участки автодорог Большая Мурта – Юксеево в Большемуртинском районе, Шарыпово – Ужур – Балахта в Балахтинском и Ужурском районах, Емельяново – Устюг в Емельяновском районе, Синеборск – Веселые Ключи в Шушенском районе, Абан – Дзержинское в Дзержинском районе, Канск – Тасеево – Устье в Тасеевском районе. Новых объектов в этом году насчитывается 39. Среди них немалую часть занимают капиталоемкие объекты. Также продолжится ремонт участков автодороги Епишино – Северо-Енисейский, Красноярск – Енисейск, Саяны, будут восстановлены участки дорог Минусинск – Новоселово, Березовка – Архангельское, Денисово – Канарай, Мотыгино – Широкий Лог – Машуковка, Енисей – Шира, Обход Ужура, Абан – Быстровка. Начнется ремонт подъезда к аэропорту Алыкель в Норильске.

https://ria.ru/20250128/sotrudnichestvo-1995890592.html

красноярский край

большемуртинский район

шарыпово

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красноярский край, большемуртинский район, шарыпово, михаил котюков, дороги