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В Красноярском крае за год отремонтируют порядка 180 км дорог - РИА Новости, 29.01.2025
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15:17 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/dorogi-1996121105.html
В Красноярском крае за год отремонтируют порядка 180 км дорог
В Красноярском крае за год отремонтируют порядка 180 км дорог - РИА Новости, 29.01.2025
В Красноярском крае за год отремонтируют порядка 180 км дорог
Дорожники планируют в течение года отремонтировать порядка 180 дорог на территории Красноярского края, сообщает управление автомобильных дорог региона. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:17:00+03:00
2025-01-29T15:17:00+03:00
красноярский край
большемуртинский район
шарыпово
михаил котюков
дороги
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КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Дорожники планируют в течение года отремонтировать порядка 180 дорог на территории Красноярского края, сообщает управление автомобильных дорог региона. "В этом году ремонт дорог пройдет на 63 объектах региональной дорожной сети. Работы пройдут в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Планируется отремонтировать порядка 180 км покрытия, общая стоимость работ составит 6,7 млрд рублей. Контракты для большинства объектов уже заключены. Дорожный ремонт проходит под контролем губернатора края Михаила Котюкова", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в этом сезоне завершится ремонт 24 переходящих с прошлого года объектов. В том числе участки автодорог Большая Мурта – Юксеево в Большемуртинском районе, Шарыпово – Ужур – Балахта в Балахтинском и Ужурском районах, Емельяново – Устюг в Емельяновском районе, Синеборск – Веселые Ключи в Шушенском районе, Абан – Дзержинское в Дзержинском районе, Канск – Тасеево – Устье в Тасеевском районе. Новых объектов в этом году насчитывается 39. Среди них немалую часть занимают капиталоемкие объекты. Также продолжится ремонт участков автодороги Епишино – Северо-Енисейский, Красноярск – Енисейск, Саяны, будут восстановлены участки дорог Минусинск – Новоселово, Березовка – Архангельское, Денисово – Канарай, Мотыгино – Широкий Лог – Машуковка, Енисей – Шира, Обход Ужура, Абан – Быстровка. Начнется ремонт подъезда к аэропорту Алыкель в Норильске.
https://ria.ru/20250128/sotrudnichestvo-1995890592.html
красноярский край
большемуртинский район
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красноярский край, большемуртинский район, шарыпово, михаил котюков, дороги
Красноярский край, Большемуртинский район, Шарыпово, Михаил Котюков, Дороги
В Красноярском крае за год отремонтируют порядка 180 км дорог

В Красноярском крае в 2025 году отремонтируют порядка 180 километров дорог

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Дорожники планируют в течение года отремонтировать порядка 180 дорог на территории Красноярского края, сообщает управление автомобильных дорог региона.
"В этом году ремонт дорог пройдет на 63 объектах региональной дорожной сети. Работы пройдут в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Планируется отремонтировать порядка 180 км покрытия, общая стоимость работ составит 6,7 млрд рублей. Контракты для большинства объектов уже заключены. Дорожный ремонт проходит под контролем губернатора края Михаила Котюкова", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в этом сезоне завершится ремонт 24 переходящих с прошлого года объектов. В том числе участки автодорог Большая Мурта – Юксеево в Большемуртинском районе, ШарыповоУжур – Балахта в Балахтинском и Ужурском районах, Емельяново – Устюг в Емельяновском районе, Синеборск – Веселые Ключи в Шушенском районе, Абан – Дзержинское в Дзержинском районе, Канск – Тасеево – Устье в Тасеевском районе.
Новых объектов в этом году насчитывается 39. Среди них немалую часть занимают капиталоемкие объекты. Также продолжится ремонт участков автодороги Епишино – Северо-Енисейский, КрасноярскЕнисейск, Саяны, будут восстановлены участки дорог Минусинск – Новоселово, Березовка – Архангельское, Денисово – Канарай, Мотыгино – Широкий Лог – Машуковка, Енисей – Шира, Обход Ужура, Абан – Быстровка. Начнется ремонт подъезда к аэропорту Алыкель в Норильске.
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