https://ria.ru/20250129/donbass-1996181761.html

Работающий в Донбассе итальянский журналист получил гражданство России

Работающий в Донбассе итальянский журналист получил гражданство России - РИА Новости, 29.01.2025

Работающий в Донбассе итальянский журналист получил гражданство России

Работающий в Донбассе шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди получил российское гражданство, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T18:11:00+03:00

2025-01-29T18:11:00+03:00

2025-01-29T20:22:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Работающий в Донбассе шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди получил российское гражданство, сообщается в Telegram-канале "Мастерской новых медиа"."В то время как Европа называет меня врагом и иностранным агентом за мою работу, Россия принимает меня с распростертыми объятиями, демонстрируя всю свою цивилизованность и открытость общества. Я буду продолжать работать, чтобы Запад мог все больше и больше узнавать о России, которая теперь стала моей Родиной", — приводятся в публикации слова журналиста. Сам Лучиди предоставил РИА Новости видеозапись, на которой запечатлена процедура получения им российского гражданства. У него также остается итальянский паспорт, но, по словам журналиста, он пока опасается ездить на родину и навещать семью, поскольку местные власти могут конфисковать документ и оставить только ID-карту.Кроме того, Евросоюз по запросу Украины рассматривает возможность введения ограничений против Лучиди."ЕС хочет делать санкции. Пока (их. — Прим. ред.) нет, но, думаю, сейчас будут", — считает он.Журналист рассказал агентству, что во время учебы в университете изучал историю итальянского антифашизма. После этого он решил поехать в Донбасс, чтобы увидеть происходящие там события своими глазами и освещать их для европейской аудитории. До мая прошлого года Лучиди жил в Луганске, затем переехал в другой город, название которого пока не разглашает в целях безопасности. Он продолжает рассказывать о ходе СВО на родном языке, выступает в различных СМИ, в том числе итальянских."Я неоднократно получал угрозы от живущих в Италии украинских националистов", — поделился он.В ноябре 2024 года журналист написал президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему гражданство России. Как сообщало International Reporters, это желание Лучиди связано с публикациями в СМИ о возможных санкциях ЕС против него, а также его коллеги и основателя Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо.

https://ria.ru/20250113/grazhdanstvo-1993407607.html

https://ria.ru/20241127/kusturitsa-1985953155.html

https://ria.ru/20241108/bekman--1982772604.html

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в мире, россия, владимир путин, евросоюз, донбасс, европа