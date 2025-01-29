https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996074205.html

Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры

Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры - РИА Новости, 30.01.2025

Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры

"Домодедово" строго соблюдает все требования законодательства, аэропорт сформирует позицию после подробного ознакомления с исковым заявлением, сообщила РИА... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-29T11:43:00+03:00

2025-01-29T11:43:00+03:00

2025-01-30T00:06:00+03:00

россия

домодедово (аэропорт)

генеральная прокуратура рф

происшествия

дмитрий каменщик

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Домодедово" строго соблюдает все требования законодательства, аэропорт сформирует позицию после подробного ознакомления с исковым заявлением, сообщила РИА Новости авиагавань на фоне подачи иска генпрокуратуры РФ.Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к основному владельцу аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику и нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил 28 января.

https://ria.ru/20241219/minprosvescheniya-1990051419.html

россия

московская область (подмосковье)

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2025

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россия, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, происшествия, дмитрий каменщик, московская область (подмосковье)