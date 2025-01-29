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Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры - РИА Новости, 30.01.2025
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11:43 29.01.2025 (обновлено: 00:06 30.01.2025)
https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996074205.html
Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры
Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры - РИА Новости, 30.01.2025
Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры
"Домодедово" строго соблюдает все требования законодательства, аэропорт сформирует позицию после подробного ознакомления с исковым заявлением, сообщила РИА... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-29T11:43:00+03:00
2025-01-30T00:06:00+03:00
россия
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
происшествия
дмитрий каменщик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Домодедово" строго соблюдает все требования законодательства, аэропорт сформирует позицию после подробного ознакомления с исковым заявлением, сообщила РИА Новости авиагавань на фоне подачи иска генпрокуратуры РФ.Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к основному владельцу аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику и нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил 28 января.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, происшествия, дмитрий каменщик, московская область (подмосковье)
Россия, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Дмитрий Каменщик, Московская область (Подмосковье)
Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры

Аэропорт Домодедово на фоне иска ГП заявил, что соблюдает все требования

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Домодедово" строго соблюдает все требования законодательства, аэропорт сформирует позицию после подробного ознакомления с исковым заявлением, сообщила РИА Новости авиагавань на фоне подачи иска генпрокуратуры РФ.
Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к основному владельцу аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику и нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил 28 января.
«

Московский аэропорт Домодедово строго соблюдает все требования действующего законодательства. Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением.

Пассажиры возле аэропорта Домодедово
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