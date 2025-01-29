В Домодедово у туристки из Индии изъяли радиоактивный вулканический песок
Домодедовские таможенники изъяли у туристки радиоактивный вулканический песок
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службыВулканический песок с радиоактивным монацитом, изъятый таможенниками у пассажирки, прибывшей из Индии
Вулканический песок с радиоактивным монацитом, изъятый таможенниками у пассажирки, прибывшей из Индии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Домодедовские таможенники изъяли у туристки, вернувшейся из Индии, радиоактивный вулканический песок, сообщает пресс-служба ФТС.
"Вулканический песок с превышением естественного радиационного фона в 15 раз обнаружили домодедовские таможенники у пассажирки, прибывшей в столицу из Индии", — говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службыВулканический песок с радиоактивным монацитом, изъятый таможенниками у пассажирки, прибывшей из Индии
Вулканический песок с радиоактивным монацитом, изъятый таможенниками у пассажирки, прибывшей из Индии
Уточняется, что система радиационного контроля "Янтарь" в "зеленом" коридоре среагировала на чемодан 36-летней россиянки. При досмотре багажа инспектор обнаружил пластиковую бутылку из-под воды с сыпучим веществом черного цвета. Женщина заявила, что собрала мелкую крошку застывшей вулканической лавы на пляже Керала в память об отдыхе.
Таможенники с помощью радиометра-спектрометра определили, что в составе горной породы содержится минерал монацит с природным радионуклидом торием-232, который может представлять опасность для здоровья человека. Доза излучения превысила 1,6 мкЗв/ч.
Опасный "сувенир" изъят и помещен в изолированный сейф до принятия решения об его уничтожении, отмечается в релизе.
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