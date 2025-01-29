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В Домодедово у туристки из Индии изъяли радиоактивный вулканический песок - РИА Новости, 29.01.2025
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11:37 29.01.2025 (обновлено: 12:54 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996072807.html
В Домодедово у туристки из Индии изъяли радиоактивный вулканический песок
В Домодедово у туристки из Индии изъяли радиоактивный вулканический песок - РИА Новости, 29.01.2025
В Домодедово у туристки из Индии изъяли радиоактивный вулканический песок
Домодедовские таможенники изъяли у туристки, вернувшейся из Индии, радиоактивный вулканический песок, сообщает пресс-служба ФТС. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:37:00+03:00
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происшествия
индия
керала
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Домодедовские таможенники изъяли у туристки, вернувшейся из Индии, радиоактивный вулканический песок, сообщает пресс-служба ФТС. "Вулканический песок с превышением естественного радиационного фона в 15 раз обнаружили домодедовские таможенники у пассажирки, прибывшей в столицу из Индии", — говорится в сообщении. Уточняется, что система радиационного контроля "Янтарь" в "зеленом" коридоре среагировала на чемодан 36-летней россиянки. При досмотре багажа инспектор обнаружил пластиковую бутылку из-под воды с сыпучим веществом черного цвета. Женщина заявила, что собрала мелкую крошку застывшей вулканической лавы на пляже Керала в память об отдыхе. Таможенники с помощью радиометра-спектрометра определили, что в составе горной породы содержится минерал монацит с природным радионуклидом торием-232, который может представлять опасность для здоровья человека. Доза излучения превысила 1,6 мкЗв/ч. Опасный "сувенир" изъят и помещен в изолированный сейф до принятия решения об его уничтожении, отмечается в релизе.
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происшествия, индия, керала, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Индия, Керала, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Домодедово у туристки из Индии изъяли радиоактивный вулканический песок

Домодедовские таможенники изъяли у туристки радиоактивный вулканический песок

© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службыВулканический песок с радиоактивным монацитом, изъятый таможенниками у пассажирки, прибывшей из Индии
Вулканический песок с радиоактивным монацитом, изъятый таможенниками у пассажирки, прибывшей из Индии - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы
Вулканический песок с радиоактивным монацитом, изъятый таможенниками у пассажирки, прибывшей из Индии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Домодедовские таможенники изъяли у туристки, вернувшейся из Индии, радиоактивный вулканический песок, сообщает пресс-служба ФТС.
"Вулканический песок с превышением естественного радиационного фона в 15 раз обнаружили домодедовские таможенники у пассажирки, прибывшей в столицу из Индии", — говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службыВулканический песок с радиоактивным монацитом, изъятый таможенниками у пассажирки, прибывшей из Индии
Вулканический песок с радиоактивным монацитом, изъятый таможенниками у пассажирки, прибывшей из Индии - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы
Вулканический песок с радиоактивным монацитом, изъятый таможенниками у пассажирки, прибывшей из Индии
Уточняется, что система радиационного контроля "Янтарь" в "зеленом" коридоре среагировала на чемодан 36-летней россиянки. При досмотре багажа инспектор обнаружил пластиковую бутылку из-под воды с сыпучим веществом черного цвета. Женщина заявила, что собрала мелкую крошку застывшей вулканической лавы на пляже Керала в память об отдыхе.
Таможенники с помощью радиометра-спектрометра определили, что в составе горной породы содержится минерал монацит с природным радионуклидом торием-232, который может представлять опасность для здоровья человека. Доза излучения превысила 1,6 мкЗв/ч.
Опасный "сувенир" изъят и помещен в изолированный сейф до принятия решения об его уничтожении, отмечается в релизе.
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ПроисшествияИндияКералаФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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