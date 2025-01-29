https://ria.ru/20250129/dom-1996214741.html

В доме мужчины, убившего трех лесничих в Калужской области, нашли оружие

В доме мужчины, убившего трех лесничих в Калужской области, нашли оружие - РИА Новости, 29.01.2025

В доме мужчины, убившего трех лесничих в Калужской области, нашли оружие

Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T22:09:00+03:00

2025-01-29T22:09:00+03:00

2025-01-29T22:17:00+03:00

происшествия

калужская область

россия

куйбышевский район

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону."В его доме следователи и криминалисты Следственного комитета России обнаружили оружие, боеприпасы", - говорится в сообщении СУСК.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.По предварительным данным, сотрудников застрелил из пистолета ТТ подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.

https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html

https://ria.ru/20250129/lesnichiy-1996101157.html

калужская область

россия

куйбышевский район

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происшествия, калужская область, россия, куйбышевский район, владислав шапша