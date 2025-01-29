В доме мужчины, убившего трех лесничих в Калужской области, нашли оружие
В доме убившего трех лесничих в Калужской области нашли оружие и боеприпасы
© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону.
"В его доме следователи и криминалисты Следственного комитета России обнаружили оружие, боеприпасы", - говорится в сообщении СУСК.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.
По предварительным данным, сотрудников застрелил из пистолета ТТ подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.
По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.