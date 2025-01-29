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В доме мужчины, убившего трех лесничих в Калужской области, нашли оружие - РИА Новости, 29.01.2025
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22:09 29.01.2025 (обновлено: 22:17 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/dom-1996214741.html
В доме мужчины, убившего трех лесничих в Калужской области, нашли оружие
В доме мужчины, убившего трех лесничих в Калужской области, нашли оружие - РИА Новости, 29.01.2025
В доме мужчины, убившего трех лесничих в Калужской области, нашли оружие
Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T22:09:00+03:00
2025-01-29T22:17:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
куйбышевский район
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону."В его доме следователи и криминалисты Следственного комитета России обнаружили оружие, боеприпасы", - говорится в сообщении СУСК.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.По предварительным данным, сотрудников застрелил из пистолета ТТ подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.
https://ria.ru/20250129/ubiystvo-1996174911.html
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калужская область
россия
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происшествия, калужская область, россия, куйбышевский район, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Россия, Куйбышевский район, Владислав Шапша
В доме мужчины, убившего трех лесничих в Калужской области, нашли оружие

В доме убившего трех лесничих в Калужской области нашли оружие и боеприпасы

© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Прокуратура Калужской области/Telegram
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Оружие и боеприпасы нашли в доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества в Калужской области, сообщает СУСК по региону.
"В его доме следователи и криминалисты Следственного комитета России обнаружили оружие, боеприпасы", - говорится в сообщении СУСК.
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Появились новые подробности убийства лесничих в Калужской области
Вчера, 17:36
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.
По предварительным данным, сотрудников застрелил из пистолета ТТ подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.
По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Застреливший трех лесничих в Калужской области сжег их тела
Вчера, 13:44
 
ПроисшествияКалужская областьРоссияКуйбышевский районВладислав Шапша
 
 
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