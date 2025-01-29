Арестованный за поджог дома в Приангарье мужчина был неоднократно судим
Арестованный за поджог дома в Иркутской области мужчина был судим за убийство
© Фото : Следком38/TelegramМужчина поджег дом с бывшей женой и детьми в поселке Балаганск Иркутской области
Мужчина поджег дом с бывшей женой и детьми в поселке Балаганск Иркутской области
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мужчина, арестованный в Иркутской области за поджог дома, где находились его бывшая жена и 4 детей, был неоднократно судим, в том числе за убийство, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Установлено, что фигурант семь раз привлекался к ответственности по части 2 статьи 144 УК РСФСР (Кража), части 2 статьи 206 УК РСФСР (Хулиганство), 103 УК РСФСР (Убийство), а также по статьям 330 УК РФ (Самоуправство), 213 УК РФ (Хулиганство), 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", - сказал собеседник агентства.
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Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в поселке Балаганск в частном доме между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого 59-летний мужчина облил из канистры с бензином пол в одной из комнат и поджег, после чего скрылся, подперев снаружи дверь.
Подозреваемый был оперативно установлен сотрудниками полиции и задержан. Мать с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет спаслись, выбравшись из дома через окно. У пострадавших ожоги и отравление угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу, затем переведены в Иркутск. СК завел уголовное дело о покушении на убийство.
Позднее Иркутская областная прокуратура сообщила, что суд арестовал обвиняемого, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за другие преступления. Свою вину фигурант признал частично.
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