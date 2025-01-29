https://ria.ru/20250129/dom-1996130721.html

Жителя Приангарья арестовали за поджог дома с бывшей женой и детьми внутри

Жителя Приангарья арестовали за поджог дома с бывшей женой и детьми внутри - РИА Новости, 29.01.2025

Жителя Приангарья арестовали за поджог дома с бывшей женой и детьми внутри

Житель Приангарья, который поджег дом, где находилась его бывшая супруга с четырьмя детьми, по решению суда заключен под стражу на два месяца, сообщает... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:56:00+03:00

2025-01-29T15:56:00+03:00

2025-01-29T15:56:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 29 янв - РИА Новости. Житель Приангарья, который поджег дом, где находилась его бывшая супруга с четырьмя детьми, по решению суда заключен под стражу на два месяца, сообщает Иркутская областная прокуратура. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в поселке Балаганск в частном доме между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого 59-летний мужчина облил из канистры с бензином пол в одной из комнат и поджег, после чего скрылся, предварительно подперев снаружи дверь. Подозреваемый был оперативно установлен сотрудниками полиции и задержан. Мать с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет спаслись, выбравшись из дома через окно. У пострадавших ожоги и отравление угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу, затем переведены в Иркутск. СК завел уголовное дело по статье о покушение на убийство двух и более малолетних лиц. "Прокурор Балаганского района поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения обвиняемому, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за другие преступления. С учетом мнения прокурора Балаганский районный суд поместил мужчину под стражу на срок 2 месяца до 28.03.2025", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, свою вину обвиняемый признал частично.

https://ria.ru/20250128/krasnodar-1995998019.html

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происшествия, россия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)