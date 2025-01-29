Украинские власти вывезли из Константиновки всех детей
Украинские власти вывезли из подконтрольной ВСУ Константиновки всех детей
© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera CarcedoЭвакуация гражданского населения из Константиновки
© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera Carcedo
Эвакуация гражданского населения из Константиновки
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в среду заявил, что из подконтрольной ВСУ Константиновки в Донецкой народной республике вывезены все дети.
Филашкин ранее сообщал, что в контролируемых ВСУ Комарском и Криворожском районах Донецкой народной республики началась принудительная эвакуация 110 детей с семьями.
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"На вчерашний день мы всех детей из города Константиновка вывезли", - сказал Филашкин в эфире телеканала "Рада". По его словам, город находится вблизи линии фронта, как и Красноармейск (украинское название Покровск), обстановка там напряженная.
Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщил РИА Новости, что российские войска взяли под огневой контроль трассу северо-восточнее Красноармейска в ДНР, соединяющую город с Константиновкой.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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