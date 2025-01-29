https://ria.ru/20250129/dnr-1996199428.html

Украинские власти вывезли из Константиновки всех детей

Украинские власти вывезли из Константиновки всех детей - РИА Новости, 29.01.2025

Украинские власти вывезли из Константиновки всех детей

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в среду заявил, что из подконтрольной ВСУ Константиновки в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:47:00+03:00

2025-01-29T19:47:00+03:00

2025-01-29T20:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красноармейск

константиновка

владимир рогов

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в среду заявил, что из подконтрольной ВСУ Константиновки в Донецкой народной республике вывезены все дети. Филашкин ранее сообщал, что в контролируемых ВСУ Комарском и Криворожском районах Донецкой народной республики началась принудительная эвакуация 110 детей с семьями. "На вчерашний день мы всех детей из города Константиновка вывезли", - сказал Филашкин в эфире телеканала "Рада". По его словам, город находится вблизи линии фронта, как и Красноармейск (украинское название Покровск), обстановка там напряженная. Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщил РИА Новости, что российские войска взяли под огневой контроль трассу северо-восточнее Красноармейска в ДНР, соединяющую город с Константиновкой. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20241229/vsu-1991981683.html

https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989277332.html

донецкая народная республика

красноармейск

константиновка

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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, константиновка, владимир рогов