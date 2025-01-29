В ДНР учительницу осудили за шпионаж в пользу Украины
В ДНР учительницу русского языка осудили на 11 лет за шпионаж в пользу СБУ
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 11 лет лишения свободы местную учительницу русского языка и литературы за шпионаж в пользу СБУ, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы города Горловки. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что с февраля по июнь 2023 года женщина, работающая учителем русского языка и литературы в одной из школ города Горловки, путем наблюдения собрала информацию о количестве и месте расположения военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, находившихся на лечении в военном госпитале. Эти сведения она передала сотруднику СБУ посредством интернет-мессенджера.
"Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских раненых военных. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.
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